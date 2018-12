Փարիզում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ. կան հարյուրավոր ձերբակալվածներ (տեսանյութ) (լուսանկար)

Փարիզի ոստիկանությունը հայտնել է այսօր «դեղին բաճկոնավորների» զանգվածային ցույցի շրջանակում 575 ձերբակալվածի մասին, հաղորդում է The local-ը: Նշվում է, որ Ելիսեյան պալատի շրջակայքում «դեղին բաճկոնավորների» և ոստիկանության միջև լարվածություն և բախումներ են առաջացել: Ֆրանսիայի ՆԳՆ-ի տեղեկություններով՝ երկրի մի շարք քաղաքներում փողոց է դուրս եկել ավելի քան 31,000 մարդ, Փարիզում՝ 8000-ը: Համացանցում հայտնված կադրերից երևում է, որ տեղի ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ արցունքաբեր գազ է կիրառել: Police are charging at a group of protesters near the top of the Champs Elysees which sends everyone running to escape the tear gas. Vast majority here staying clear or watching on.#GiletsJaunes pic.twitter.com/y75Oqhzs1y — The Local France (@TheLocalFrance) 8 декабря 2018 г. First tear gas fired on Champs Elysees by police after tensions rose on a side street. #GiletsJaunes pic.twitter.com/d4zQkzB1NJ — The Local France (@TheLocalFrance) 8 декабря 2018 г.