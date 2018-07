Հայտնի բլոգերն Արմեն Սարգսյանի և Լևոն Արոնյանի մասնակցությամբ հայկական շախմատի մասին տեսանյութ է հրապարակել

Հայտնի բլոգեր Nas Daily-ն, ով նախօրեին պատմել էր հայկական ցայտաղբյուրների մասին, նոր տեսանյութ է հրապարակել հայկական շախմատի մասին: Տեսանյութում նկարահանվել են ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանն ու շախմատ խաղացող երեխաները: «Հայաստանն ինձ հուսադրում է, որ կունենանք մի աշխարհ, որտեղ ամեն ոք կդառնա այն ոլորտի լավագույնը, որը սիրում է: Եվ, իհարկե, շնորհիվ կրթության»,- «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրել է բլոգերը: Բացի այդ, բլոգերն «Ինստագրամ»-ի իր էջում հրապարակել է Արմեն Սարգսյանի հետ լուսանկարն ու կից գրել. «Շատ քաղաքական գործիչներ միայն խոսում են քաղաքականության մասին: Սակայն Հայաստանի նախագահն ապշեցնում է. նա որոշեց, որ ավելի լավ է կատակել 20 տարվա հնություն ունեցող հայկական կոնյակի բաժակի շուրջ: Անհավանական է: Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար, պարոն նախագահ»: Most politicians only talk about politics. But this President of Armenia is so cool he thought it was better to instead joke around over a glass of 20 year old Armenian Cognac. Incredible. Thank you for hosting us, Mr. President! Публикация от Nas Daily (@nasdaily) 17 Июл 2018 в 12:53 PDT