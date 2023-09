Այսօր մենք կրկին ընդգծում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի 120 հազար մարդ կրկին բախվել է իր հայրենիքում էթնիկ զտումների սպառնալիքին՝ Ադրբեջանի քաղաքականության, Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման արդյունքում: Այս մասին X-ի իր միկրոբլոգում գրել է ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը։ «Միջազգային հանրությունը տեղեկացված է իրավիճակի մասին, մենք նրանից ակնկալում ենք դա կանխելուն ուղղված վճռական ջանքեր»,- գրել է նա։ Today, we once again stress that 120K ppl of #NagornoKarabakh again face threat of ethnic cleansing in their homeland as result of Azerbaijan's policy, illegal blockade of #LachinCorridor. Int’l community is aware of situation,we expect from it to make strong efforts to #prevent. pic.twitter.com/A4LcIkh7rQ — Ani Badalyan, Spokesperson of MFA of Armenia (@ArmSpoxMFA) September 2, 2023