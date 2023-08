Եվրոմիության դիտորդական առաքելությունը նախ հերքեց, ապա հաստատեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը՝ դիտորդների ուղղությամբ ադրբեջանական կողմի բացած կրակոցների մասին։ «Մենք հաստատում ենք, որ ԵՄ դիտորդական առաքելության պարեկը ներկա է գտնվել մեր պատասխանատվության գոտում տեղի ունեցած կրակոցներին»,- հայտնել է առաքելությունը՝ X-ի իր միկրոբլոգում՝ հեռացնելով ավելի վաղ արված հերքումը։ CORRECTING STATEMENT:

We confirm that #EUMA patrol has been present to the shooting incident in our area of responsibility.

#EUMA member was harmed. — European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) August 15, 2023