ՀՀ ԱԳՆ խոսնակ Անի Բադալյանը թվիթերյան իր էջում տեսանյութ է տարածել՝ կից գրառմամբ. «Ադրբեջանական պետական հեռուստաընկերությունը հեռարձակել է 35 րոպեանոց «ֆիլմ», որը ներկայացնում է ՀՀ ամբողջ ինքնիշխան տարածքը որպես ադրբեջանական տարածք։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան բացահայտ քարոզչություն և հարևանի սուվերենությանն ուղղված անթաքույց սպառնալիք»,- նշել է նա: 1/2 Azerbaijani stateTV just broadcasted 35-minute “film” which, in short, presents whole sovereign territory of Republic of #Armeniaas Azerbaijani territory. As seen, Armenia “fades” from map. This is nothing short of open propaganda &blatant threat agnst sovereign neighbor. https://t.co/63duSnlU5h pic.twitter.com/jGboh1kbBe — Ani Badalyan, Spokesperson of MFA of Armenia (@ArmSpoxMFA) August 5, 2023