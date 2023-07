ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանն անդրադարձել է ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկի հակահայկական, հակասեմական հրապարակմանը։ «Ադրբեջանական «լրատվամիջոցների» կողմից տարածված ևս մեկ հրապարակում, որը համապատասխանում է ատելության խոսքի դասական սահմանմանը, նույնպես լի է հակահայկական քարոզչությամբ։ Ատելության նման բացահայտ խրախուսումը, որը զուգորդված է տեղում իրականացվող գործողություններով, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական շրջափակումը երկարատև ազդեցություն ունեն տարածաշրջանում և նրա սահմաններից դուրս»,- X-ում գրել է Բադալյանը։ Նա նաև կիսվել է հակասեմականության դեմ պայքարող ամերիկյան «StopAntisemitism» առաջատար կազմակերպության հրապարակմամբ: Այն անդրադարձել է Ադրբեջանում հրապարակված մի հոդվածի, որի վերնագիրն է. «Հիտլերն ավելի մարդասեր է, քան պատմության մեջ եղած ցանկացած հայ ղեկավար»: «Stop Antisemitism-ը սարսափել է՝ տեսնելով, թե ինչ է հրապարակել ադրբեջանական թերթը: Ադոլֆ Հիտլերն սպանել է 6 միլիոն հրեայի և 5 միլիոն այլ ազգերի ներկայացուցիչների։ «Մարդասեր» բառը և նրա անունը նույն նախադասության մեջ չեն կարող կիրառվել»,- գրել է կազմակերպությունը X-ում: Yet another piece, spread by Azerbaijani “media”, falling under classic definition of hate speech, also full of anti-#Armenia|n propaganda. Such open encouragement of hatred coupled w/actions on ground, total blockade of #NagornoKarabakh has long-lasting effect in region &beyond. https://t.co/imzUNp8Ibu — Ani Badalyan, Spokesperson of MFA of Armenia (@ArmSpoxMFA) July 28, 2023