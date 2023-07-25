Արցախի տեղեկատվական շտաբի լուսանկարիչ Դավիթ Ղահրամանյանը լուսանկարներ է հրապարակել ու գրել. «Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկա։
Վառելիք չկա, հետևաբար և մսեղեն չկա։
#պաշարվածԱրցախ #Artsakhblockade
225-րդ օր»։
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