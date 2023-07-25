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Իրադարձություններ

Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկա. պաշարման 225-րդ օր

00:48, երեքշաբթի, 25 հուլիսի, 2023 թ.
Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկա. պաշարման 225-րդ օր

Արցախի տեղեկատվական շտաբի լուսանկարիչ Դավիթ Ղահրամանյանը լուսանկարներ է հրապարակել ու գրել. «Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկա։
     Վառելիք չկա, հետևաբար և մսեղեն չկա։
     #պաշարվածԱրցախ #Artsakhblockade
     225-րդ օր»։

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0F5s6Dx551C512ueGQfrmyzT2eMjMxfFTwhskYy1tyfJHaUA6d3sPQ2Vwj5sjhse8l&id=100004821670539&__cft__[0]=AZXWVlw0JbYGnLwJVfuZAd8k54PZiEpFg8bz0_RgbuoRNl-JfULzMT4sxYqGamlvShGNv7HptjWv8uOg8J3TFhQDfknweF2RepcwW_e7SRxvwi30DgVCun_ydH7SbWHHOnZndZii2v6CMaddFl_iU-NspL-amGMxulF2sqHOZPn5cw&__tn__=%2CO%2CP-R
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Ի՞նչ անակնկալ է մատուցելու Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը․ «Առավոտ»
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Շոու բիզնես
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Համացանց
«Ինչո՞ւ Արցախի խնդիրն աշխարհում ընկալվեց ոչ թե որպես ինքնորոշման իրավունք, այլ՝ որպես տարածքային վեճ». Կարեն Հեքիմյան
01:18, 25.07.2023
«Ինչո՞ւ Արցախի խնդիրն աշխարհում ընկալվեց ոչ թե որպես ինքնորոշման իրավունք, այլ՝ որպես տարածքային վեճ». Կարեն Հեքիմյան
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Շրջափակման առաջին զոհերի՝ 3 և 6 տարեկան երեխաների մայրն ահազանգում է՝ 7-ամյա դստերը պահել չի կարող (տեսանյութ)
00:12, 25.07.2023 (1230)
«ԱՄՆ-ի միահեծան գերիշխանության ժամանակաշրջանը մոտենում է ավարտին». Արա Պողոսյան
00:06, 25.07.2023 (789)
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18+
18+. Ռոստովի դիահերձարանները լի են դիերով. թույլ նյարդեր ունեցողներին՝ ՉԴԻՏԵԼ
22:48, 12.07.2023
18+. Ռոստովի դիահերձարանները լի են դիերով. թույլ նյարդեր ունեցողներին՝ ՉԴԻՏԵԼ (լուսանկար)
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«Միակ վայրը, որտեղ Նիկոլն այսօր ունի 89,5% վարկանիշ՝ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է». Վազգեն Սաղաթելյան
17:30, 09.07.2023 (5160)
18+. «Մարիա կարապետյանի մայրը մանրամասն պատմում է՝ ինչպես է ունեցել իր դստերը». Տիգրան Հակոբյան (լուսանկար)
20:00, 05.07.2023 (22261)
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Քննարկումներ
Համացանցը քննարկում է Արմեն Աշոտյանի կալանավորումը
16.06.2023
Համացանցը քննարկում է Արմեն Աշոտյանի կալանավորումը
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Տեսանյութեր
Աշխարհն այսօր 24.07.2023
22:30, 24.07.2023
Աշխարհն այսօր 24.07.2023
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«Մանիպուլյացիա». «Ապրելու երկրից» հեռացած թեկնածուն ու ՔՊ-ն ավագանու նիստերին չեն ներկայանում
21:11, 24.07.2023 (179)
Դատախազությունը կուսումնասիրի Տիգրան Ավինյանի վերաբերյալ հետաքննական հրապարակումը
21:30, 24.07.2023 (278)
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