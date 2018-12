Ստրասբուրգի սուրբծննդյան տոնավաճառում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով զոհվել է 3, վնասվածքներ ստացել 12 մարդ: Կրակ բացած անձը տաքսի է նստել ու փախել դեպքի վայրից: Ֆրանսիայի ՆԳՆ ղեկավարը հաստատել է միջադեպն ու քաղաքացիներին հորդորել փողոց դուրս չգալ։ Այս պահին Ստրասբուրգի կենտրոնը փակ է: Strasbourg Shooting:

- At least 3 dead, 11 injured, after shooting at a Christmas market in Strasbourg, France (Via @Le_progres)

- Shooter is at large

- The gunman has been identified and a man hunt is underway

- City center is on lockdown

Breaking: At least 1 dead, 3 injured, after a gunman opened fire on a crowd at a Christmas market in Strasbourg, France. The mayor says that the gunman is at large. The city center is on lockdown and people nearby are urged to stay in their homes.