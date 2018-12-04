Հեղինակավոր «France Football» ամսագիրն սկսել է հրապարակել «Ոսկե գնդակ-2018»-ի քվեարկության արդյունքները: Հայտնի են 12-ից 30-րդ տեղերն զբաղեցրած ֆուտբոլիստների անունները։ Քանի որ միավորները նույն քանակի են, որոշ ֆուտբոլիստներ կիսել են հորիզոնականները։
11. Ն՛Գոլո Կանտե («Չելսի», Ֆրանսիա)
12. Նեյմար (ՊՍԺ, Բրազիլիա)
13. Լուիս Սուարես («Բարսելոնա», Ուրուգվայ)
14. Տիբո Կուրտուա («Ռեալ», Բելգիա)
15. Պոգբա («Մանչեսթր Յունայթեդ», Ֆրանսիա)
16. Սերխիո Ագուերո («Մանչեսթր Սիթի», Արգենտինա)
17. Գարեթ Բեյլ («Ռեալ», Ուելս)
19. Ռոբերտո Ֆիրմինո («Լիվերպուլ», Բրազիլիա)
19. Իվան Ռակիտիչ («Բարսելոնա», Խորվաթիա)
19. Սերխիո Ռամոս («Ռեալ», Իսպանիա)
22. Էդինսոն Կավանի (ՊՍԺ, Ուրուգվայ)
22. Սադիո Մանե («Լիվերպուլ», Սենեգալ)
22. Մարսելո («Ռեալ», Բրազիլիա)
25. Ալիսոն («Լիվերպուլ», Բրազիլիա)
25. Մարիո Մանջուկիչ («Յուվենթուս», Խորվաթիա)
25. Յան Օբլակ («Աթլետիկո», Սլովենիա)
28. Դիեգո Գոդին («Աթլետիկո», Ուրուգվայ)
29. Իսկո («Ռեալ», Իսպանիա)
29. Ուգո Լյորիս («Տոտենհեմ», Ֆրանսիա)
nikol hort v o r e q u n em du harganq chunes myus kusakcutyunneri handep?gol t o x u m s anna hakobyani kngat lezvin:En myus zincarayoxnern el urish gorc en arel qarorya paterazmi orerin,da exel e irenc zinvorakan carayutyune,inchpes myusnern en bernatar avtomeqena varel djvar paymannerum kam shat urishev urish ashxatanqner,ho chen galu bolore grancven?te et zingrquyknere droshi pes piti cuyc tan u voxormutyun uzen?da exel e carayoxakan barduyt,dejvar orer,shnorhakalutyun bayc grel,kam nshel da anharganq e arajacnum indz mot nranc handep: Bac vardaguyn sermnahexuks moruqit ba du chegites vor chi kareli sahmanapakel ,sparnal lragroxi azat meknabanelu iravunqe?Te otarnerin cheq arel,dzer mardiq e chen,u dzer uzac plastinken chen mezi anendhat lscnum?
Mamul.am ba asum es hayhoyanqnere sistematik ke heracven dzer kayqic ba inchi es aris vaxarchakyani "dalbayob" tarqmanvac "Glux q u n o x " hayhoyanqnere voch miayn coment ayl henc hodvac e tpagrvel dzer koxmic ,aha ev noric bazmics paster vor duq endimadir stor lragroxner eq,ev amen ban meknabanvum en dzer koxmic sti,kexciqi ev shahaditakan nikoli q a q e utelu npatakov:Isk aris vaxarshakyan,k l i r s qes msem mort ce cerin,ay a g a r k a qo karciqe da der amboxch hanrutyan karciqe che,es joxovrdavarakan em gnahatum ayn entrutyune voronq kazmakerpvel en HHK-i oroq isk te inch brnutyamb dzer nikol e ev ir etevic qarsh ekoxnere arecin da der erkrord errord serunde ke patmi erb nikol brnapetin mi or kpoxarini mi azniv Serj Azati Sargsyani pes mi naxagah:Amena lav kargaxose HHK-i da "Q u n e n q miasin nikoli maman"Atum em qez shun nikol petutyan poxere henc du es vatnum qo shaherin satkes du haaa:Harkayin i ashxatakicner es brnum ,restoranner kan matucoxe galis beranov a asum vcharman gine,texer el kan dzerov grichov grum en tive u talis matucoxi dzere,k l i r s kngat p u c e erkire es vichakuma henc qo pes g a n d o nneri patcharov ovqer chanaparhner en pakum,drner en kotrum,avtobusi araj en parkum u im pes ashxatoxnerin xangarel eq ashxatenq,duq erbeq cheq satarel ashxatanqe ,sparnacel,shantaji entarkel,vaxecrel ev shat urich lkti gorcoxutyunner,Hayastane aprelu erkir chi ev erbeq chi darna michev mankavarjnere ev choxnere mtacelakerpe che poxen es g a n d on moruqavor otarazgerin lucvac kisahayeri,Hayer q u n e m dzer tere nikol in u ir knga xonav p u c e :Nor hayastan q u n e m es qo tere nikol in u ir b o z kngan,nor hayastanum cnvel en otarneri het q u n v a c moruq pahox anbarozavakner,ev nerkayanum en hay,voch duq mi xumb embostner eq voronq karge xaxtelov handurjox petutyane xexchacreciq,ayo pastatxteris mej grvac e azgutyamb hay bayc es indz hay chem zgum,amachum em,aprum em Erevanum,snndi kentron unem ev 6 hogi ashxatox em pahum u harker mucum,anuns Sargis e ,ev nikol in dzer paraglxin brnarar atum em ,Hpart em vor aprel em Serj Sargsyani Robert Qocharyani xekavarutyan oroq,uzum em aysor vor Hayastani xekavare lini mi ujex,xoramank,xelaci ev ir ev erkri shahere amur pashtpanox mi andz inchpes PUTIN e ayl voch te nikol i pes vor ir mardun savon dni votqi tak u hani Yuri Xachaturovin etpisi ban miayn turqe kaner hayin:Ete joxovurde etqan sirum a ira nikol in ba inchi a tiknazor pahum u erkri budjen snnkacnum et 80 hogi vor pox en stanum im hark vcharman gumarc a gnum:De tox A joxovum orenqov azaten tiknazoric?30tari Serj Azatiche 7 mor kat xmelov sax erkrneri xekavarneri het lezu er gtnum,esor nikolin lav k o x c rin aselov ov e, inch e irenic nerkayacnum,u kanen iren u ir azgi het ayn inch cankanan,etqan kas du anhargarjan nikol:Lsir dzvis kexev,kan naev Hayastani qaxaqaciner voronq voronq chen hargum ayl hakarake atum ev sparnum en qo vochxari hoti arjevic qaylox nikol nurq pashinoxlun poqratarov qani vor es mec harganq em aprum ev Sharnazanovi nkatmamb inchpes naev Paron Mecargo im hiacmunqi model ev kurqe handisacox Serj Azati Sargsyanin,,ete torneris serunde erkatya xoxovake yuxvac vichakum mtcni nikoli u ko pes nor Hayastani hayeri hetuyqe ev dzez xachvac mexi xachi vra es kancnem ev mi lav ke tqem dzer eresin hogis azatelov atelutyunic dzer handep,isk ete harcnen ov e exel Serj Azati Sargsyan e kasem mi anhamemateli bari xelaci arajnord vore gitakcelov te inchi e hravirum nikol turqe