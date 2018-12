#ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահների միջնորդությամբ դեկ. 5-ին Միլանում տեղի է ունենալու #Հայաստան’ի ԱԳ նախարարի պ/կ Մնացականյանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Մամեդյարովի հանդիպումը:

On Dec5, by mediation of #OSCE MG Co-Chairs meeting btw FMs of #Armenia and #Azerbaijan will take place in #Milan pic.twitter.com/htXAIrwQ2k