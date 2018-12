ԱՄՆ-ում տորնադոյի հետևանքով 20 մարդ է տուժել (տեսանյութ)

ԱՄՆ-ի Իլինոյս նահանգում տորնադոյի հետևանքով 20 մարդ է տուժել, փոխանցում է CNN-ը:

Բացի այդ, տարերային աղետի հետևանքով 100 տուն է փլուզվել: Իլինոյսի նահանգապետի խոսքով՝ 3 մարդ հոսպիտալացվել է, ևս 18-ը թեթև վնասվածք է ստացել: Առավել լուրջ փլուզումներ են գրանցվել մոտ 11 հազար բնակչություն ունեցող Թեյլորվիլ քաղաքում: Նշվում է, որ վերջին օրերին արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները գնահատում են բնակավայրի վնասը, սակայն գործընթացը դեռևս չի ավարտվել: Թեյլորվիլում տանիքներ են փլուզվել, դադարեցվել է էլեկտրամատակարարումը: @VORTEXJeff check out this tornado in Butler, IL just now!!!!!! pic.twitter.com/kvKBSTyXoL — Hannah Fogle (@hannahfoges_tbh) 1 декабря 2018 г. A TORNADO ANATOMY - Check out this view of the EF-1 tornado that went between Staunton and Mount Olive, IL on Saturday. It might be far away but you can see the incredible cloud structure and size of the storm above and around the tornado! #ilwx @NWSStLouis pic.twitter.com/jvq0zm74ne — WeatherNation (@WeatherNation) 3 декабря 2018 г.