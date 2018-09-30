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«120 ձայն հավաքելը հայ թեկնածուի կողմից աննախադեպ է». Իրաքյան Քրդստանում ընտրությունների արդյունքները

21:20, շաբաթ, 29 սեպտեմբերի, 2018 թ.
«120 ձայն հավաքելը հայ թեկնածուի կողմից աննախադեպ է». Իրաքյան Քրդստանում ընտրությունների արդյունքները

Քրդագետ Կարեն Հովհաննիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է.

«Հրատապ...
     Հրապարակում եմ Իրաքյան Քրդստանում սեպտեմբերի 28-ին ոստիկանության, Ասայիշի (անվտանգության) Փեշմերգայի և Զերավանի ուժերի համար անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները հայերի համար, որոնք նույնիսկ դեռևս չեն հրապարակվել Քրդստանում:

Արամ Բոզո 6 ձայն,
     Վահիկ Սարանյան 12 ձայն,
     Երվանդ Ամինյան 13 ձայն,
     Մուրադ Վարդանյան 19 ձայն,
     Էդգար Աբրահամյան 21 ձայն,
     Նուբար Քերոյան 120 ձայն:

Ասեմ, որ ինձ համար շոկային արդյունքներ են, Նուբար Քերոյանի մասով: Քանի որ այդ քվեարկությանը մասնակցած ուժերը քրիստոնյա չեն, այսինքն Հայերին մինչև 20 ձայն բաժին հասնելը միշտ լավագույնն է եղել, սակայն այս անգամ 120 ձայն հավաքելը հայ թեկնածուի կողմից աննախադեպ է»:

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nikol pashinyan est fils de put
nikol pashinyan est fils de put 01:27, 30.09.2018
Et xostumnere datark pu ch ik ner en mamedyar jan,miamit mi exir ,du gna mi tari erku tari heto ari tes es g a n d on zuyqi sirayin vichake "joxovurd ev karavarutyun:Hexapoxutyun irakanacnox arajin sharqum gtnvox zinvorneri maman krak!!!!!,noric krak!!!!
michev p c e r e chexvi,ja j tam dzer zavakneri glxin,giten vor vostikanutyune krak che baci,zinvorner,dprocneric erexaner,bejishkner kanayq ev cerer ein berel arajin sharq qaylecnum:
Sarqel e petq jamketanc dexahaberi poshi ev lcnel et srikaneri snndi mej ,dandax mah dzez b o z i tuleq:
Achqit a tvum,du qu pechacac erkri xapanumnere bardir inchqan uzum es HHK-i vra qo anxelq sovac joxovurde ,vore hexashrjum katarec der mi 20 tarov et gcec erkire,isk du sharunakir amen ban bardel HHK-i vra:
HHk-n erkire shat el lav ,ev naev xaxax araj er tanum,isk duq nor hayastan kochvacnert ke tesneq karch jamanak heto dzer vichake:
Es qez chem chanachum erkri xekavar,es qezanic uxaki zezvum em brnarar:
nikol brnarar
nikol brnarar
nikol brnarar
nikol brnarar
nikol brnarar

Hamacance caxrum e HHK-in bayc irakanum hamacance hay joxovurde tox caxri inqe iren,cholerum taparox ,goxutyun ,murackanutyun anox aveli shat hay ka qanc te ruminaci,albanaci ay etim azg adrbejancin ir erkrum e aprum,isk haye otarerkrnerum banterum u poxocnerum e lacum u pox murum ,isk ov e caxrum et dejbaxt azgin?xndas vret vorb,vorb vorb
Պատասխանել
nikol pashinyan est fils de put
nikol pashinyan est fils de put 01:27, 30.09.2018
Et xostumnere datark pu ch ik ner en mamedyar jan,miamit mi exir ,du gna mi tari erku tari heto ari tes es g a n d on zuyqi sirayin vichake "joxovurd ev karavarutyun:Hexapoxutyun irakanacnox arajin sharqum gtnvox zinvorneri maman krak!!!!!,noric krak!!!!
michev p c e r e chexvi,ja j tam dzer zavakneri glxin,giten vor vostikanutyune krak che baci,zinvorner,dprocneric erexaner,bejishkner kanayq ev cerer ein berel arajin sharq qaylecnum:
Sarqel e petq jamketanc dexahaberi poshi ev lcnel et srikaneri snndi mej ,dandax mah dzez b o z i tuleq:
Achqit a tvum,du qu pechacac erkri xapanumnere bardir inchqan uzum es HHK-i vra qo anxelq sovac joxovurde ,vore hexashrjum katarec der mi 20 tarov et gcec erkire,isk du sharunakir amen ban bardel HHK-i vra:
HHk-n erkire shat el lav ,ev naev xaxax araj er tanum,isk duq nor hayastan kochvacnert ke tesneq karch jamanak heto dzer vichake:
Es qez chem chanachum erkri xekavar,es qezanic uxaki zezvum em brnarar:
nikol brnarar
nikol brnarar
nikol brnarar
nikol brnarar
nikol brnarar

Hamacance caxrum e HHK-in bayc irakanum hamacance hay joxovurde tox caxri inqe iren,cholerum taparox ,goxutyun ,murackanutyun anox aveli shat hay ka qanc te ruminaci,albanaci ay etim azg adrbejancin ir erkrum e aprum,isk haye otarerkrnerum banterum u poxocnerum e lacum u pox murum ,isk ov e caxrum et dejbaxt azgin?xndas vret vorb,vorb vorb
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