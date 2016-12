«Դուք իրական հերոսներ եք». Ռոնալդուն դիմել է սիրիացի երեխաներին (տեսանյութ)

Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի և մադրիդի «Ռեալ»-ի հարձակվող Կրիշտիանու Ռոնալդուն տեսաուղերձ է հղել սիրիացի երեխաներին։ «Սա Սիրիայի երեխաների համար է։ Մենք գիտենք, որ շատ եք տանջվում։ Ես շատ հայտնի ֆուտբոլիստ եմ, բայց դուք իրական հերոսներ եք։ Մի կորցրեք հույսը։ Աշխարհը ձեզ հետ է։ Մենք հոգ ենք տանում ձեզ համար։ Ես ձեզ հետ եմ»,- նշել է պորտուգալացին։ Նշենք, որ «Save the Children» կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ռոնալդուն մեծ հանգանակություն է արել, որով հագուստ, սնունդ և դեղորայք կգնվի Հալեպի և ողջ Սիրիայի երեխաներին։ A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 23 декабря 2016 г.