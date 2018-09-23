Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում (տեսանյութ) (լուսանկար, տեսանյութ)

Այսօր Բաքվի Ղարադաղի շրջանում ժայթքել է Օթմա-Բոզդաղ ցեխահրաբուխը, հաղորդում է Trend-ը՝ հղում անելով Ադրբեջանի էկոլոգիայի և բնական ռեսուրսների նախարարությանը:
Հրաբխի բարձրությունը կազմում է 200-300 մ: Ինչպես նաև հաղորդվում է այդ շրջանում առաջացած մինչև 40 մ խորությամբ ճաքերի մասին:
Բացի այդ, այսօր առավոտից Բաքվում փողոցները հեղեղվել են: Ջրով են ծածկվել Ադրբեջանի մայրաքաղաքի գլխավոր փողոցներն ու պողոտաները, ինչպես նաև մետրոյի կայարանները: Մասնավորապես, հեղեղվել է «Մեմար Աջեմի» կայարանի մուտքն ու ելքը:
Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում
Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում
Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում
Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում
Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում
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