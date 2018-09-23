Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում (տեսանյութ) (լուսանկար, տեսանյութ)

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Միջազգային

Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում (տեսանյութ)

14:10, կիրակի, 23 սեպտեմբերի, 2018 թ.
Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում (տեսանյութ)

Այսօր Բաքվի Ղարադաղի շրջանում ժայթքել է Օթմա-Բոզդաղ ցեխահրաբուխը, հաղորդում է Trend-ը՝ հղում անելով Ադրբեջանի էկոլոգիայի և բնական ռեսուրսների նախարարությանը:

Հրաբխի բարձրությունը կազմում է 200-300 մ: Ինչպես նաև հաղորդվում է այդ շրջանում առաջացած մինչև 40 մ խորությամբ ճաքերի մասին:

Բացի այդ, այսօր առավոտից Բաքվում փողոցները հեղեղվել են: Ջրով են ծածկվել Ադրբեջանի մայրաքաղաքի գլխավոր փողոցներն ու պողոտաները, ինչպես նաև մետրոյի կայարանները: Մասնավորապես, հեղեղվել է «Մեմար Աջեմի» կայարանի մուտքն ու ելքը:

Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում
Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում

Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում
Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում

Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում
Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում

Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում
Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում

Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում
Տեսանյութ(եր)
Ջրհեղեղ և հրաբխի ժայթքում Բաքվում
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Barev
Barev 14:39, 23.09.2018
Ով ինչ կանի իրեն կանի
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nikol pashinyan est fils de put
nikol pashinyan est fils de put 16:32, 23.09.2018
es kasei navte vore jri tex hosum e,uraxanali e aynpes che???

Koch em anum mardu iravunqnere hskox kazmakerputyunnerin,anardar ev voch tapanciq entrutyunnere hayastanum ,"Im qayli"ditord teknacunere brnutyun ev sparnaliqneri kocher en anum:Pashtonamolner de kereq irar,hesht er amen inch serji u HHK-i vra bardel,da hay azgi kext bnagicn e na exel e etpes brnacox u ishxox dra hamar e mer shat sireli cemal pashan cankacel dzez i verust maqrel,k l i r s uteq hamazgayin miasnutyamb:nikoli moruqavornere entrakasharq en bajanum partadrelov entrel lomik xexkatak marutin:nikol es qo arabo - parskakan moruqt q u n e m brnapet ujov zavtac ishxanutyan mafios paraglux:
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