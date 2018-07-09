«Մի հատ դուխով մտածեք էլի, քայլ ենք անելու՝ գնանք առաջ: Ուղղորդել չկա երկրապահին: Մենք էն մարդիկ ենք, ովքեր էս երկրի համար արյուն ենք տվել: Պետք է բարի կամքի դրսևորում լինի և դրա արդյունքում մենք մտածենք նաև մեր զոհված, վիրավոր ազատամարտիկների մասին»,- նշեցին երկրապահները՝ հավելելով, որ երկրապահը քաղաքական միավոր չի եղել, չի էլ լինի, բայց կարող է մասնկացել քաղաքական գործընթացներին:
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