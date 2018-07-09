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Իրադարձություններ

«Երկրապահը քաղաքական միավոր չի եղել, չի էլ լինի». ԵԿՄ փոխնախագահներն ամփոփում են նիստը

11:45, երկուշաբթի, 09 հուլիսի, 2018 թ.
«Երկրապահը քաղաքական միավոր չի եղել, չի էլ լինի». ԵԿՄ փոխնախագահներն ամփոփում են նիստը

«Մի հատ դուխով մտածեք էլի, քայլ ենք անելու՝ գնանք առաջ: Ուղղորդել չկա երկրապահին: Մենք էն մարդիկ ենք, ովքեր էս երկրի համար արյուն ենք տվել: Պետք է բարի կամքի դրսևորում լինի և դրա արդյունքում մենք մտածենք նաև մեր զոհված, վիրավոր ազատամարտիկների մասին»,- նշեցին երկրապահները՝ հավելելով, որ երկրապահը քաղաքական միավոր չի եղել, չի էլ լինի, բայց կարող է մասնկացել քաղաքական գործընթացներին:

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Gnaceq wranerit tushonkan maqreq ay txmarner, dzer aram sargsyane dodiki mekna, u amboxj ira kyanqum mamai ballaya mecacel. Suteq asum aram sargsyane wochmi paterazmakan gorcoxutyan chi masnakcel endhanrapes, woch Yerasxum em nran tesel, ev wochel Xarabaxum, na yerbewice zenq chi wercrel ir dzerqe, tox mihat gone ayn shamanakwa ir nkarneric cuyc ta wor inqe kriwnerin masnakcelazenqe dzerqin,
Ay Txmarner dzer karuyce goyutyun chuni aylews, duq nuynpes goyutyun chuneq, duq aystex cheq u yerbewice cheqel exel, worowhetev amboxj dzer xxjuk kyanqum qcnel u saponwel eq tushonka manwelin, na dzez merumanuk er qrfum, isk duq gluxnert kax nran eiq parabanum u gowerqum, duq storacwac alkashneri u entrakexcararneri mi wohmak eq, Isk dzer miji iskakan krwac heros txeqin woronq shat qich tokos en kazmum,ev karelie matneri wra hashwel, nranq mishtel klinen petutyan yew hanrutyan ushadrutyan kentronum,isk EKM kusanoce arden Lucarwel e. wazgeninel gerezmanic haneq bereq naxagah, meka EKM-n Lucarwela ev el goyutyun chuni.
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