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Իրադարձություններ

Մայր Աթոռում լարված իրավիճակ է. ՈՒՂԻՂ ՄԻԱՑՈՒՄ

12:45, ուրբաթ, 06 հուլիսի, 2018 թ.
Մայր Աթոռում լարված իրավիճակ է. ՈՒՂԻՂ ՄԻԱՑՈՒՄ

«Նա պետք է գա, ասի՝ ներողություն և գնա: Մեր ասածը մեկն է, վեհափառ տեր, դուք կտրված եք իրականությունից, պետք է հրաժարական տաք»,- ասացին «Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ» նախաձեռնության անդամները, ովքեր ներխուժել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Դիվանատան շենք՝ պահանջելով Գարեգին Բ-ի հրաժարականը:

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Գերագւյն Իշխանւթյւնը ՀԱՅ Ժողովրդի կամքն է
Գերագւյն Իշխանւթյւնը ՀԱՅ Ժողովրդի կամքն է 14:52, 06.07.2018
Hayer jan qristoneutyan werje ekela, sranc bolorin hawaqeq u rad areq, kesin anglia isk mius kesin israel, tox gnan endeq iranc jhud qristosin parabanen, hayastane Ariakan Hay Azgi bnorann e, ayl wochte hreaqristoneutyan taquk worje.

Hayer hisheq chemoranaq, qristoneutyune ira jhud qristosow handerc sksac ir stexcman pahic, hatuk nshanarutyan tak e wercrel mer Hay Ariakan Azgin, u amen gnow cankacel nran Strkacnel. qristoneutyune stexcwel e hatuk Ariakan Hay Azgin strkacnelu hamar. Ayd isk Patcharow struknere kdawanen hreaqristoneutyun israelum kam watikanum.
isk Mer Hay Ariakan Azge Dawanume Ariakanutyun, u Parabanum e Hayk Nahapeti Ariakan Astwacnerin Araratyan Lernashxharum.
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Գերագւյն Իշխանւթյւնը ՀԱՅ Ժողովրդի կամքն է
Գերագւյն Իշխանւթյւնը ՀԱՅ Ժողովրդի կամքն է 14:56, 06.07.2018
http://my.mamul.am/am/post/81170/кольцо-власти
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