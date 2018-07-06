Մայր Աթոռում լարված իրավիճակ է. ՈՒՂԻՂ ՄԻԱՑՈՒՄ

«Նա պետք է գա, ասի՝ ներողություն և գնա: Մեր ասածը մեկն է, վեհափառ տեր, դուք կտրված եք իրականությունից, պետք է հրաժարական տաք»,- ասացին «Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ» նախաձեռնության անդամները, ովքեր ներխուժել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Դիվանատան շենք՝ պահանջելով Գարեգին Բ-ի հրաժարականը:
Hayer hisheq chemoranaq, qristoneutyune ira jhud qristosow handerc sksac ir stexcman pahic, hatuk nshanarutyan tak e wercrel mer Hay Ariakan Azgin, u amen gnow cankacel nran Strkacnel. qristoneutyune stexcwel e hatuk Ariakan Hay Azgin strkacnelu hamar. Ayd isk Patcharow struknere kdawanen hreaqristoneutyun israelum kam watikanum.
isk Mer Hay Ariakan Azge Dawanume Ariakanutyun, u Parabanum e Hayk Nahapeti Ariakan Astwacnerin Araratyan Lernashxharum.