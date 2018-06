«Երբեմն լուսանկարը խոսում է ամեն ինչի մասին: ԱՄՆ-ն լիակատար հետընթաց է ապրում: Հայկական ոճով խաղաղ հեղափոխություն ժամանակն է, այնպես չէ՞»: Այս մասին Twitter-ի իր էջում գրել է աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը՝ կից ներկայացնելով Time ամսագրի շապիկը: Շապիկին պատկերված է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու հոնդուրասցի աղջնակն, ում ԱՄՆ միգրացիոն ծառայությունները խլել են մորից Մեքսիկայի հետ սահմանի անօրինական հատման ժամանակ: Sometimes a picture says it all. The USA is in a state of utter regression. Time for an Armenia style peaceful revolution no? #picturesaysitall #revolution Публикация от Serj Tankian (@serjtankian) 22 Июн 2018 в 11:35 PDT