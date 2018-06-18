Արմեն Աշոտյանը հայտարարություն է տարածել

ԱԱԾ֊ի կողմից ներկայացված տեսանյութից հետո կարող եմ միայն հետևյալն ասել։ Շատ ծանր եմ տարել, ցավ ու կսկիծ ապրել յուրաքանչյուր կասկածանքով ու մեղադրանքով, որ կապված է ապրիլյան պատերազմի ժամանակների հետ։ Եթե ապացուցվեց, որ հնչեցրած մեղադրանքները ճիշտ են, դա ինձ համար անձնական խորը ողբերգություն կլինի։
Չեմ ուզում, որ խախտվի անմեղության կանխավարկածը, ոչ էլ քաղաքական գնահատականներ հնչեն ի հայտ եկած նոր հանգամանքներին։ Խնդիրը այլևս բացառապես իրավական դաշտում է։
Աստված պահապան Հայ զինվորին։
Hargeli im Hay shoxowurd mer sireli ev hargeli warchapet Nikol Pashinyani haytararutyan mej Bac tesqow Messej er uxxwac Hamayn Hayutyane, ev anmijapes Hayastanum bnakwoxneris, ayn masin wor na aknkalum e Mer boloris ognutyane. shat hnarawore wor waxe AAC-n azat karcaki azgi Takanqin, ayd isk patcharow KOCH em anum, wax arawotic shrjapatel Azgayin shoxowi shenqe, ev jnshum gorcadrel hhk-akan takanqneri wra worpeszi nranq koxm qwearken, manwel takanqin Patgamaworakan mandatic zrkelu hamar, xndrum em taracel ays informatian bolorin worpeszi waxe wochwoq ashxatanqi durs chga, ev nerka lini Azgayin shoxowi taracqum texi unecox Hamazgayin hawaqin.
shnorhakalutyun, haycum enq dzer ognutyane.
U yes hamozwac em wor et takanqin ays erku ore henc AAC-i xcum kspanen, worpeszi serji kam mnacacneri masin kompromatner chehasni Dataranin, hakarak depqum ays poche ktani uxxix irenc tereri wra. SHtap Pahanjum enq worpeszi patshaj pahpanutyun kazmakerpel worpeszi AAc-i nkuxum et kendanun chestkacnen, u wor ays qrakan gorce hasni dataran.