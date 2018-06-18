«Պատմեք ձեր և ձեր մերձավորների հանցագործությունների մասին, քանի դեռ ունեք այդ հնարավորությունը». փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյան

Փոխվաչապետ Տիգրան Ավինյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Անկախ այն զգացողություններից, որ առաջացնում են Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը տեղի ունեցած խուզարկության նկարահանումները, օրինականությունը այլընտրանք չի ունենալու։
Իսկ նախկին և, ինչու ոչ, ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կոչ եմ անում համագործակցել նոր իշխանությունների հետ։ Պատմեք ձեր և ձեր մերձավորների հանցագործությունների մասին, քանի դեռ ունեք այդ հնարավորությունը»։
Hargeli im Hay shoxowurd mer sireli ev hargeli warchapet Nikol Pashinyani haytararutyan mej Bac tesqow Messej er uxxwac Hamayn Hayutyane, ev anmijapes Hayastanum bnakwoxneris, ayn masin wor na aknkalum e Mer boloris ognutyane. shat hnarawore wor waxe AAC-n azat karcaki azgi Takanqin, ayd isk patcharow KOCH em anum, wax arawotic shrjapatel Azgayin shoxowi shenqe, ev jnshum gorcadrel hhk-akan takanqneri wra worpeszi nranq koxm qwearken, manwel takanqin Patgamaworakan mandatic zrkelu hamar, xndrum em taracel ays informatian bolorin worpeszi waxe wochwoq ashxatanqi durs chga, ev nerka lini Azgayin shoxowi taracqum texi unecox Hamazgayin hawaqin.
shnorhakalutyun, haycum enq dzer ognutyane.