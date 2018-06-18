Մանվել Գրիգորյանի ամառանոցում հայտնաբերված՝ զինվորներին ուղարկված ապրանքներն ու սնունդը (լուսանկարներ) 02:45, երկուշաբթի, 18 հունիսի, 2018 թ. 2016 թվականի ապրիլին առաջնագծում ծառայող զինվորներին ուղարկված օգնությունը, որ հայտնաբերվել է Մանվել Գրիգորյանի ամառանոցում: | | | 714 | 2
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