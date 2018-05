Բրիտանացի հայտնի երգիչ, երաժիշտ Էլթոն Ջոնն Instagram-ի իր էջում գրառում է կատարել հայաստանյան այցի մասին: «Մեկ չկամեցողն անգամ չի կարող վերջ տալ այն ամբողջ սիրուն, որը մենք այսօր զգացինք Հայաստանում»,- գրել է երաժշիտը՝ կից տեղադելով սիրտ պատկերող լուսանկարը՝ հայկական եռագույնով: One hater can’t stop all the love we felt from Armenia today. Публикация от Elton John (@eltonjohn) 27 Май 2018 в 12:30 PDT