«Ցավով ճանապարհեցինք Վենգերին». Մխիթարյան
Այսօր ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոնում ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը բաց մարզում անցկացրեց, որից հետո ֆուտբոլիստները պատասխանեցին լրագրողների հարցերին։ Հայաստանի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանն անդրադարձավ «Արսենալ»-ի գլխավոր մարզչի պաշտոնը թողած Արսեն Վենգերին և նորանշանակ մարզիչ Ունաի Էմերիին։
«Դժվար էր հրաժեշտ տալ, չնայած որ 6 ամիս եմ աշխատել Վենգերի հետ, բայց կարող եմ ասել՝ տպավորությունները շատ-շատ մեծ էին՝ թե՛ որպես մարզիչ, թե՛ որպես մարդ: Ցավով նրան ճանապարհեցինք: Կարող ենք միայն բարի գալուստ մաղթել նոր մարզչին, ում հետ դեռ չեմ շփվել: Հուսով եմ՝ նա «Արսենալ»-ին նոր բարձունք կբարձրացնի»,- Մխիթարյանի խոսքերն է փոխանցում MAMUL.am-ի թղթակիցը:
Խոսելով Լոնդոնի կյանքի մասին՝ Մխիթարյանը նշեց. «Շատ լավ է կյանքը: Բոլորը գիտեն, որ Լոնդոնը յուրահատուկ քաղաք է, տարբերվում է բոլոր քաղաքներից՝ շատ պոզիտիվ է և լավը: Չնայած՝ եղանակը միշտ մռայլ է, բայց դա չի ազդում մարդու հոգեկան վիճակի վրա վրա: Ազատ ժամանակ փորձում եմ հնարավորինս շատ հանգստանալ և ուժերս հավաքել մարզումների համար»։
Erku tesak en hayere trashov (penti) ev sabrvac,ke nayes u ke chanaches:
Ashotyan jan,axr duq enqan eiq dzer ashxatanqov tarvac vor cheq nkatel te cece vonc a taracvel,lrahosnerov,hamalsaranakan usanoxnerov,H1,Armenia,ev bolor karevoraguyn aliqnerin nikoli kusakcutyune varageler arden tasic avel tariner araj,esorva pes hishum em en ch a t o abraham gasparyani roje,bacahayt cucadrelov vor dem e Serjin ev i uraxutyun haxordum lav lurere verabervox g a n d o n nikolin,haxordavarnere,lragroxnere petq e linen ankax anshahaxndir,ev anachar:
Lseciq esor et angraget sasun in?et el patgamahetuyq a ha?
Kargazanc pahvacqi dem payqarox Serj Sargsyanin merjeciq,ev hianum eq anhnazandutyunnerov harcer lucelu ishxanutyun,dzez nikole da sovorecrec,mah nikolin boykotum em,chem gnum ashxatanqi,ayd nuyne areq ev duq:Inqnakoch varchapete anxelq e:
nikole savorecrec mardkanc boxoqel,ev minchev chestanal bavararvac patasxan katvacahar anel amen inch,de qo zenqov qo shenere ke payqaren henc qo dem:
Qo tuyne du el kexmes:Ayo chisht es Jirinovski rus barekam,es esherin enqan cuyc tvecin otar erkrner,cuycer,xexchere uzecan mi ban el irenq dzernarken,bayc glxneri galiqe che giten:
Paterazm vor exav es em arajine es b o z e r i n hetevic xpelu,nikol zezvum em qeznic u qo shneric:
Dzer mot vornale pahanjele darcela aprelakerp,es gan g on joxovurde ashxatel chi sirum,siruma iran patrasti tan u uti,de ari hast k l i r s -uti:
Gishere chen qnum kexter en brnum qaxaqapetarani ,sra nra vra:
мы не хотим этого пидараца никола пашиняна со свей средней образаванией.Hayastanum mamule korumpacvac e:Hayastani glxin seva ekel:
Es xorhrdarani vra che bayc nikoli vra nernak em netelu hanun azatutyan brnararneric:Caxkac paycar aygin vorderov ev vnasatunerov e patvel,anum en inch uzum en,ev voch voq chi xostovanum ays korcanarar iravichake:
nikol poqratarov anbaro zavak:Gnaceq ev teseq youtube.com te inchpes em mizum nikoli nkari vra aynuhetev ayrum ayn:
MAH nikolin
MAH nikolin
MAH nikolin
Dzer yuraqanchyur harvace qandum pshrum e dejvarutyamb sherjanapakvac paymannerum karucac erkire,hayrenaqandner ushki ekeqinch vor duq anum eq aysor vaxe dzer erexeqe petq e anen dzer dem ,ev erkirn e tujoxe stapveq:
Armen sargsyan,stum es stum ev noric stu aselov te da pu ch iknerov,erg u parov joxovrdi urax jpitov hexapoxutyun er:
Ahabekich nikol pashinyane 1)parkum er avtobusneri araj ev xatarum hasarakakan transporti ertevekutyune:
2)hramayum er eritasardnerin parkel metroyi drneri mijev ev xatarel petakan metroyi spasarkume joxovrdin:
3)Bernatarnerov sherjannerum hramayum er pakel odanavakayani chanaparhe sherjapakel,katvacahar anel ertevekutyune mayruxinerum,azdanshannerov meqenaneri qaxaqum stexcel antaneli axmuk ev hasarakakan chenshum:
4)Hramayum er maxatan chanaparhnere paken er drsic ekox apranqnere ev erkric durs ekox bernatarnere stipvac et ein veradarnum pechacnelov apranqnere,ev hskayakan vnas hascnelov H H Hanrapetutyane:
5)Na hramayec ayd poqr amboxin gravel petakan hamalsarane,ankargutyunnerov jard u pshur anelov nerxujel ev goxanalov radiotan microfonner ev ayl tankarjeq sargavorumner nikoli glxavorutyamb:
6)Peshalarerov vostikanneri argelqe ancneln ayn koxme sheshtelov vor na patgamavor e ev gnum e ashxatanqi,naev eritasardnerin hramayel er kotren lusacuycnere chanaparhayin neshannere,erteveken joxovrdic ujov bernagravvac ev avtohamaranishnere hanvac (vorpesi vostikanutyune che parzi ev gtni kargazancnerin) mekenanerov:
7)"Joxovrdavarakan" hexapoxutyun?orensgrqin hamapatasxan chi entrvel na qo xekavarac erkru galis ev kalanqic hanum en nikolin,sasunin ev araratin ,vore voch mi erkrum etpes poqratarerov "d a t a r a n i vrayov voch voq chi ternum,datarane na andzernamxeli e ,voch voq orenqin chi karox antesel ev kalanavorvacnerin hanel,da miayn xujan hayastanum e etpes:
Harc:Ardyoq nikol pashinyane erkri joxovrdi lav oreri barekecutyan hamar e stacel ir patgamavorakan mandate ?
eritasardnere orinak petq e vercnen patgamavor nranic? te na mi ahabekich hancagorc e vore dertum e chenshumov,sparnalov,ankargapahutyunner hrahrelov,ev ete pashton cheir erazum xelamori pes inchu tuyl chetvecir Zaruhi postanjyanin ev Raffi Hovhanisyanin miana joxovrdi pahanjin enddem ishxanutyunnerin,pashton erazox stahak lkti nikol:aha te verjin iradarcutyunnere inch cuyc tvec ,ev es ayreci im HH hanrapetutyan andznagire (diteq youtube.com)nikoli npatake voch te dzevakerpel nor ishxanutyunn e aveli azniv ayl "tagavori atorin nstele" dra textere knikna tepum ev xmbagrum ov e anna hakobyane vor arden pochice kpac man e talis kam en anbex hayke?
armen sargsyan du staxos es ev qo varchapete hancagorc stahak,takanq:
Уличный хулиган Никол Пашинян ухoди исчез из нашей страны мы не хотим тебе на пост Премер- Министра.Ты не достатечн