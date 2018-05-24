«Արտաքին պարտքը մեր երկրի նվազած բնակչության վտիտ ուսերին է». Հրանուշ Խառատյան
Այն հանգամանքը, որ գյուղատնտեսական վարկերը, իբրև բիզնես վարկեր, հաճախ վերցվել են բոլորովին այլ նպատակներով (հարսանիք, վիրահատություն, խոպան գնալու ինքնաթիռի տոմս, պարտքերի մարում...), վաղուց հայտնի է: Այդ մասին մենք բազմիցս գրել ենք, մասնավորապես նաև «Պատմություններ աղքատության մասին», «Արտագաղթը Հայաստանից», «Կյանքը շատ տխուր է» գրքերում, հոդվածներում, ներկայացրել տարատեսակ քննարկումներում: Մասնավորապես բոլոր գյուղնախարարներն իմացել են այդ ծաղկող երևույթը: Դա համարյա բոլորին հարմար էր և լռությունը գերադասելի էր: Բանկերը հաշվետվություններ էին ներկայացնում բիզնես վարկերի քանակի մասին (հազարավոր), կառավարությունը իր «հաշվետվություններում» գրանցում էր բիզնեսի ծաղկման մասին, վարկառուները ելքեր էին գտնում իրենց կենցաղային ճգնաժամը հետաձգելու և հոգևվարքը երկարացնելու, ահագին մարդ աշխատավարձ էր ստանում դրանք սպասարկելու համար և այլն: Վարկառուների կորուստները սովորաբար չի հաշվարկվում, չէ որ այդ վարկերը գրավով էին տրվում և չվերադարձվելու դեպքում բանկերը ջրի գնով վախառում էին գրավադրված գույքը, անասունը, ոսկեղենը...Այս ամբողջ կեղծիքի տակ թաքնվում էր ֆինանսական շրջանառության կեղծ պատկեր, գյուղատնտեսությունը հատկապես մանր հողատերերի դեպքում պարզապես մեռնում էր, արտադրանք այդպես էլ չէր ստացվում, բայց հաշվետվություններում վարկառուների չմշակված գյուղատընտեսական հողերը ներկայացվում էին որպես օգտագործվող երկարգործական հողեր: Թղթերով, ինչպես համարյա բոլոր ոլորտներում, տնտեսական ծավալ և զարգացում կար, գործնականում՝ աղքատություն, նվաստացում, վարկային ճորտացում, սոցիալական դեգրադացիա:
Թե ինչու իշխանությանը շատ հարմար էր, որ Համաշխարհային Բանկի՝ մեր պետությանը տրված 1-2 տոկոսանոց վարկերը բանկերը հետո բնակչությանը վաճառում էին 22-24 տոկոսով, քննարկման մեկ այլ թեմա է: Մեկ այլ թեմա է նաև, որ պետության 7 մլրդանոց արտաքին պատքի տակ թաքնված է ներկայիս օլիգարխների և իրենց բիզնեսները Հայաստանից արտահանած տնտեսվարողների բանկային վարկային արտոնությունների հարցերը: Այսօր այդ արտաքին պարտքը մեր երկրի նվազած բնակչության վտիտ ուսերին է, և մեր երկրի քիչ թե շատ հավակնոտ տնտեսական ծրագրերի մեծ խոչընդոտներից մեկը:
Ka kargapah,higeniain hetevox Armen ashotyanner,Serj Sargsyanner,indz nmannere,ev kan qo pes antrashner,nikoli u ir angraget ishxanutyan pes ev heto boxoqum en te banake sabrvelu paraganer chuni:
Erku tesak en hayere trashov (penti) ev sabrvac,ke nayes u ke chanaches:
Ashotyan jan,axr duq enqan eiq dzer ashxatanqov tarvac vor cheq nkatel te cece vonc a taracvel,lrahosnerov,hamalsaranakan usanoxnerov,H1,Armenia,ev bolor karevoraguyn aliqnerin nikoli kusakcutyune varageler arden tasic avel tariner araj,esorva pes hishum em en ch a t o abraham gasparyani roje,bacahayt cucadrelov vor dem e Serjin ev i uraxutyun haxordum lav lurere verabervox g a n d o n nikolin,haxordavarnere,lragroxnere petq e linen ankax anshahaxndir,ev anachar:
Lseciq esor et angraget sasun in?et el patgamahetuyq a ha?
Kargazanc pahvacqi dem payqarox Serj Sargsyanin merjeciq,ev hianum eq anhnazandutyunnerov harcer lucelu ishxanutyun,dzez nikole da sovorecrec,mah nikolin boykotum em,chem gnum ashxatanqi,ayd nuyne areq ev duq:Inqnakoch varchapete anxelq e:
nikole savorecrec mardkanc boxoqel,ev minchev chestanal bavararvac patasxan katvacahar anel amen inch,de qo zenqov qo shenere ke payqaren henc qo dem:
Qo tuyne du el kexmes:Ayo chisht es Jirinovski rus barekam,es esherin enqan cuyc tvecin otar erkrner,cuycer,xexchere uzecan mi ban el irenq dzernarken,bayc glxneri galiqe che giten:
Paterazm vor exav es em arajine es b o z e r i n hetevic xpelu,nikol zezvum em qeznic u qo shneric:
Dzer mot vornale pahanjele darcela aprelakerp,es gan g on joxovurde ashxatel chi sirum,siruma iran patrasti tan u uti,de ari hast k l i r s -uti:
Gishere chen qnum kexter en brnum qaxaqapetarani ,sra nra vra:
мы не хотим этого пидараца никола пашиняна со свей средней образаванией.Hayastanum mamule korumpacvac e:Hayastani glxin seva ekel:
Es xorhrdarani vra che bayc nikoli vra nernak em netelu hanun azatutyan brnararneric:Caxkac paycar aygin vorderov ev vnasatunerov e patvel,anum en inch uzum en,ev voch voq chi xostovanum ays korcanarar iravichake:
nikol poqratarov anbaro zavak:Gnaceq ev teseq youtube.com te inchpes em mizum nikoli nkari vra aynuhetev ayrum ayn:
MAH nikolin
MAH nikolin
MAH nikolin
Dzer yuraqanchyur harvace qandum pshrum e dejvarutyamb sherjanapakvac paymannerum karucac erkire,hayrenaqandner ushki ekeqinch vor duq anum eq aysor vaxe dzer erexeqe petq e anen dzer dem ,ev erkirn e tujoxe stapveq:
Armen sargsyan,stum es stum ev noric stu aselov te da pu ch iknerov,erg u parov joxovrdi urax jpitov hexapoxutyun er:
Ahabekich nikol pashinyane 1)parkum er avtobusneri araj ev xatarum hasarakakan transporti ertevekutyune:
2)hramayum er eritasardnerin parkel metroyi drneri mijev ev xatarel petakan metroyi spasarkume joxovrdin:
3)Bernatarnerov sherjannerum hramayum er pakel odanavakayani chanaparhe sherjapakel,katvacahar anel ertevekutyune mayruxinerum,azdanshannerov meqenaneri qaxaqum stexcel antaneli axmuk ev hasarakakan chenshum:
4)Hramayum er maxatan chanaparhnere paken er drsic ekox apranqnere ev erkric durs ekox bernatarnere stipvac et ein veradarnum pechacnelov apranqnere,ev hskayakan vnas hascnelov H H Hanrapetutyane:
5)Na hramayec ayd poqr amboxin gravel petakan hamalsarane,ankargutyunnerov jard u pshur anelov nerxujel ev goxanalov radiotan microfonner ev ayl tankarjeq sargavorumner nikoli glxavorutyamb:
6)Peshalarerov vostikanneri argelqe ancneln ayn koxme sheshtelov vor na patgamavor e ev gnum e ashxatanqi,naev eritasardnerin hramayel er kotren lusacuycnere chanaparhayin neshannere,erteveken joxovrdic ujov bernagravvac ev avtohamaranishnere hanvac (vorpesi vostikanutyune che parzi ev gtni kargazancnerin) mekenanerov:
7)"Joxovrdavarakan" hexapoxutyun?orensgrqin hamapatasxan chi entrvel na qo xekavarac erkru galis ev kalanqic hanum en nikolin,sasunin ev araratin ,vore voch mi erkrum etpes poqratarerov "d a t a r a n i vrayov voch voq chi ternum,datarane na andzernamxeli e ,voch voq orenqin chi karox antesel ev kalanavorvacnerin hanel,da miayn xujan hayastanum e etpes:
Harc:Ardyoq nikol pashinyane erkri joxovrdi lav oreri barekecutyan hamar e stacel ir patgamavorakan mandate ?
eritasardnere orinak petq e vercnen patgamavor nranic? te na mi ahabekich hancagorc e vore dertum e chenshumov,sparnalov,ankargapahutyunner hrahrelov,ev ete pashton cheir erazum xelamori pes inchu tuyl chetvecir Zaruhi postanjyanin ev Raffi Hovhanisyanin miana joxovrdi pahanjin enddem ishxanutyunnerin,pashton erazox stahak lkti nikol:aha te verjin iradarcutyunnere inch cuyc tvec ,ev es ayreci im HH hanrapetutyan andznagire (diteq youtube.com)nikoli npatake voch te dzevakerpel nor ishxanutyunn e aveli azniv ayl "tagavori atorin nstele" dra textere knikna