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«Սասնա ծռերը» հայտարարություն են տարածել

12:10, երկուշաբթի, 21 մայիսի, 2018 թ.
«Սասնա ծռերը» հայտարարություն են տարածել

Երեկ ԱԱԾ-ը հայտարարել էր, որ դատարանում փակված Սասնա Ծռերը իրենք են խնդրել, որ իրենց տեղափոխեն քրեակատարողական հիմնարկներ։
     Սասնա Ծռերը հերքում են այդ տեղեկությունը, նրանք նման խնդրանքով չեն դիմել որևէ կառույցի կամ անձի։ Հակառակը՝ նրանք ասել են, քանի դեռ ցուցարարները դատարանի շրջակայքում են, նրանք մնալու են դատարանում։
     Կարծում ենք ԱԱԾ-ի ղեկավարությանը կեղծ տեղեկատվություն է տրամադրվել։ Ինչ վերաբերում է Սասնա Ծռերի հետ դատարանում գտնվող այլ կալանավորներին, նրանք նախորդ օրն էին տեղափոխվել քրեակատարողական հիմնարկ։

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jhud nikolay tststsnox
jhud nikolay tststsnox 12:31, 21.05.2018
Txerq dzer sharqerits ****** sreq jhud zhirikin u avetisyanin
Leksikonits haneq haksarusakan kochern u duq norits mer azgi herosnern eq
Mi trveq jhudneri sadranqin
Mer tshnaminer@ arants ayd el chapazants shat en
Պատասխանել
DDD
DDD 14:17, 21.05.2018
2.3.3. Согласование линии с передатчиком и приемником
Если время распространения электромагнитного поля через кабель становится сравнимо с характерными временами передаваемых сигналов, то кабель нужно рассматривать как длинную линию с распределенными параметрами [Попов]. Время распространения электромагнитного поля в нем составляет 60...75% от скорости света в вакууме и зависит от диэлектрической и магнитной проницаемости диэлектрика кабеля, сопротивления проводника и его конструктивных особенностей. При скорости света в вакууме 300000 км/с для кабеля длиной 1000 м можно получить скорость распространения электромагнитной волны в кабеле 200...225 км/с и время распространения 5,6 мкс.
Электромагнитная волна, достигая конца кабеля, отражается от него и возвращается к источнику сигнала, отражается от источника и опять проходит к концу кабеля. Вследствие потерь на нагрев проводника и диэлектрика амплитуда волны в конце кабеля всегда меньше, чем в начале. Для типовых кабелей можно считать, что только первые 3 цикла прохождения волны существенно влияют на форму передаваемого сигнала [RS]. Это дает общую длительность паразитных колебаний на фронтах передаваемых импульсов, связанных с отражениями, около 33,6 мкс при длине кабеля 1 км. Поскольку в приемном узле универсальный трансивер (UART Universal Asynchronous Receive Transmit) определяет логическое состояние линии в центре импульса[‡], то минимальная длительность импульса, который еще можно распознать с помощью UART, составляет 33,6 х 2 = 67,2 мкс. Поскольку при NRZ кодировании (см. раздел "CAN") минимальная длительность импульса позволяет закодировать 1 бит информации, то получим максимальную скорость передачи информации, которую еще можно принять несмотря на наличие отражений, равную 1/67,2 мкс = 14,9 кбит/с. Учитывая, что реально условия передачи всегда хуже расчетных, стандартную скорость передачи 9600 бит/с приближенно можно считать границей, на которой еще можно передать сигнал на расстояние 1000 м несмотря на наличие отражений от концов линии.
Рассмотренная ситуация ухудшается c ростом рассогласования между частотой синхронизации передатчика и приемника, вследствие которой момент считывания сигнала оказывается смещенным относительно центра импульса. Следует также учитывать, что на практике не все устройства с интерфейсом RS-485 используют стандартный UART, считывающий значение логического состояний посредине импульса.
При большей скорости передачи, например, 115200 бит/с, ширина передаваемых импульсов составляет 4,3 мкс, и их невозможно отличить от импульсов, вызванных отражениями от концов линии. Используя вышеприведенные рассуждения, можно получить, что при скорости передачи 115200 бит/с максимальная длина кабеля, при которой еще можно не учитывать отражения от концов линии, составляет 60 м.
Для устранения отражений линия должна быть нагружена на сопротивление, равное волновому сопротивлению кабеля
,
(2. 1)
где - погонные сопротивление, индуктивность, проводимость и емкость кабеля, - комплексная круговая частота. Как следует из этой формулы, в кабеле без потерь волновое сопротивление не зависит от частоты, при этом прямоугольный импульс распространяется по линии без искажений. В линии с потерями фронт импульса "расплывается" по мере увеличения расстояния импульса от начала кабеля.
Отношение амплитуды напряжения отраженного синусоидального сигнала (отраженной волны) от конца линии к амплитуде сигнала, пришедшего к концу линии (падающей волны) называется коэффициентом отражения по напряжению [Бессонов], который зависит от степени согласованности волновых сопротивлений линии и нагрузки:
,
(2. 2)
где - сопротивлению согласующего резистора на конце или в начале линии (кабеля). Случай соответствует идеальному согласованию линии, при котором отражения отсутствуют ().


Рис. 2.3. Применение терминальных резисторов для согласования линии передачи

Для согласования линии используют терминальные (концевые) резисторы (рис. 2.3). Величину резистора выбирают в зависимости от волнового сопротивления используемого кабеля. Для систем промышленной автоматики используются кабели с волновым сопротивлением от 100 до 150 Ом, однако кабели, спроектированные специально для интерфейса RS-485, имеют волновое сопротивление 120 Ом. На такое же сопротивление обычно рассчитаны микросхемы трансиверов интерфейса RS-485. Поэтому сопротивление терминального резистора выбирается равным 120 Ом, мощность - 0,25 Вт.
Резисторы ставят на двух противоположных концах кабеля. Распространенной ошибкой является установка резистора на входе каждого приемника, подключенного к линии, или на конце каждого отвода от линии, что перегружает стандартный передатчик. Дело в том, что два терминальных резистора в сумме дают 60 Ом и потребляют ток 25 мА при напряжении на выходе передатчика 1,5 В; кроме этого, 32 приемника со стандартным входным током 1 мА потребляют от линии 32 мА, при этом общее потребление тока от передатчика составляет 57 мА. Обычно это значение
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