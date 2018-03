Dolce&Gabbana-ն մոդելներին փոխարինել է անօդաչու թռչող սարքերով (լուսանկար)

Իտալական Dolce&Gabbana նորաձևության տունը Միլանում նորաձևության շաբաթի ժամանակ իր աքսեսուարները ցուցադրել է անօդաչու թռչող սարքերի օգնությամբ: Սարքերը, որոնց ամրացված են եղել պայուսակները, թռիչք են կատարել ետնաբեմում և պոդիումի վրա: Ցուցադրության տեսագրությունը հրապարկվել է Twitter-ում: The Cut-ը նշում է, որ շոուի սկիզբը հետաձգվել է 45 րոպեով, և ցուցադրությունը քիչ էր մնում խափանվեր հյուրերի սմարթֆոնների վրա միացված Wi-Fi-ի պատճառով, քանի որ այն խանգարում էր անօդաչու թռչող սարքերի կառավարմանը: Երբ պարզվել է, որ չնայած տարբեր լեզուներով արված նախազգուշացմանը, ներկաների մի մասն այդպես էլ չի անջատել Wi-Fi-ը, ցուցադրության կազմակերպիչները բարձր հայտարարել են սոցցանցերում նրանց անունները: Here are @dolcegabbana’s Nice Boys pic.twitter.com/lrA7KLUPJP — Tyler McCall (@eiffeltyler) 25 февраля 2018 г.