Սորոսը մեծ բարեգործություն է խոստացել Brexit-ը դադարեցնելու դիմաց, քանի որ մամուլը նրա դեմ «խայտառակող արշավ» է սկսել

Միլիարդատեր Ջորջ Սորոսը խոստացել է շարունակել պայքարը, որպեսզի կանգնեցնի Brexit-ը` բրիտանական մամուլում իր դեմ մի շարք հարձակումներից հետո, գրում է businessinsider-ը: Ջորջ Սորոսը նկարագրում է այդ հարձակումները որպես «խայտառակող արշավ» և խոստանում ևս վեց լրացուցիչ նվիրատվություն կատարել: Brexit-ին աջակցող թերթերը մեղադրվում են Սորոսի դեմ հակասեմական նյութեր գրելու համար: Միլիարդատեր Ջ. Սորոսը խոստացել է Brexit-ին դեմ գլխավոր կազմակերպությանը լրացուցիչ վեց նվիրատվություն կատարել այն բանից հետո, երբ բրիտանական մամուլը նրա դեմ կազմակերպեց, ինչպես ինքն է անվանում, «խայտառակ արշավ»: Սորոսն ասել է, որ ինքը պատրաստ է ցանկացած՝ մինչև 100000 ֆունտ սթերլինգ նվիրատվություն կատարել բրիտանական «Best» արշավին` շաբաթներ առաջ Daily Mail-ի և Telegraph-ի վրա հարձակումներից հետո: Սա պատճառ կդառնա, որ նրա՝ Brexit-ի դեմ ուղղված ամբողջական նվիրատվությունը կազմի կես միլիոն ֆունտ սթերլինգ: The Daily Telegraph-ն անցած շաբաթ մեղադրվում էր նրա դեմ հակասեմական գրառումների համար: Թերթը մի շարք պնդումներ առաջ քաշեց Սորոսի դեմ, ով հրեա է, որոնցից մեկը արևմտյան քաղաքականությանը «միջամտելն» է: Նախորդ պատմության մեջ, որը համահեղինակել է վարչապետի նախկին աշխատակազմի ղեկավար Նիք Թիմոթին, նրանք մեղադրում էին Սորոսին Brexit-ը դադարեցնելուն ուղղված «գաղտնի» քարոզարշավ անցկացնելու համար: Իրականում բրիտանական «Best» կազմակերպությունը, որին աջակցում է Սորոսը, հանդիսանում է ԵՄ խմբավորում, որն ակնհայտորեն Brexit-ի երկրորդ հանրաքվեի համար է քարոզարշավներ կազմակերպում: Միլիարդատերը Բրիտանիայի՝ ԵՄ-ից դուրս գալու որոշումը նկարագրել է որպես «ողբերգական սխալ», որը Բրիտանիային ավելի վատն է դարձրել: «Այն, որ պայմաններն անբավարար են, չի նշանակում, որ դրանք ավելի վատը չեն կարող դառնալ: Ահա, թե ինչ է տեղի ունեցել Բրիտանիայում,- նա գրել էր կիրակի օրը Փոստում,- մինչ հանրաքվեն Մեծ Բրիտանիան տնտեսապես ավելի լավ վիճակում էր, քան Եվրոպայի մնացած մասը: Բայց հիմա ամեն ինչ հակառակ է գնում, եվրոպական այլ պետությունների տնտեսությունները զարգանում են, մինչ Բրիտանիան մնում է վերջին շարքերում: Նա ավելացրեց, որ Brexit-ի պատճառով առաջացած խնդիրները «ցավալիորեն ակնհայտ» կդառնան, երբ Բրիտանիայի՝ ԵՄ-ից դուրս գալու ամսաթիվը մոտենա: Սորոսը հայտարարել է, որ կշարունակի ֆինանսավորել Brexit-ի դեմ դուրս եկած խմբավորումներին. «Ես ուրախ եմ, որ պայքարում եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր փորձել են «արշավ» կազմակերպել, այլ ոչ թե այն մարդկանց, ովքեր փաստարկներ են առաջ քաշում և պաշտպանում իրենց ձախողված գործը»: «Best for Britain» կազմակերպությունն ողջունել է Սորոսի նվիրատվությունը: «Մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում, և խոսքի ազատության իրավունքը թանկ է մեզ համար»,- հայտարարել է «Best for Britain» կազմակերպության գործադիր տնօրեն Էլոիս Թոդդը: «Իրավական թևի մամուլի տարրերը կարծես թե համաձայն չեն այս ամենի հետ: Մեծ Բրիտանիայի ապագան Եվրոմիության հետ գործարք չէ, այնուամենայնիվ, դեռ քվեարկություն է լինելու, և ողջ ժողովուրդը պետք է իմանա սեղանի վրայի տարբերակների մասին ճշմարտությունը, որոնցից մեկը ԵՄ-ում մնալն ու առաջնորդելն է»,- ասել է նա: