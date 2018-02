Քիմ Քարդաշյանի կրտսեր քույրն առաջին անգամ մայրացել է. ինչու է նա հղիությունը գաղտնի պահել (լուսանկար)

Քիմ Քարդաշյանի կրտսեր քույրն՝ ինստագրամյան աստղ Քայլի Ջեները լույս աշխարհ է բերել իր առաջնեկին: Այս մասին նա հայտնել է Instagram-ի իր էջում: «Ներեցեք ինձ, որ այդ ամենը գաղտնի էի պահում: Ես գիտեի, որ պետք է այս դերիս նախապատրաստվեմ պոզիտիվ ու ատողջ կերպով՝ առանց սթրեսի: Ես չեմ ծրագրել դրանով գումար աշխատել: Ես գիտեի, որ իմ երեխան զգալու է ցանկացած սթրես ու զգացմունք, ուստի որոշեցի գաղտնիությունը պահպանել հանուն իմ փոքրիկ կյանքի ու մեր երջանկության»,- գրել է նա

Աղջիկը ծնվել է փետրվարի 1-ին: «Հղիությունն ինձ համար ամենահիասքանչ, ոգեշնչող ու կյանքս փոխող կարգավիճակն էր: Ես կկարոտեմ այդ ժամանակաշրջանը: Գնահատում եմ ընկերներիս, հատկապես՝ իմ ընտանիքիս՝ առավելագույն գաղտնիություն պահպանելու համար: Իմ հիանալի ու առողջ փոքրիկը ծնվեց փետրվարի 1-ին, ես անհամբեր սպասում էի, որ կիսվեմ ձեզ հետ այս լուրով: Ես այնքան լի եմ սիրով ու երջանկությամբ, որ թվում է՝ կպայթեմ»,- հավելել է Ջեները:

Այնուհետև ֆոտոմոդելն ու գործարարը հուզիչ տեսահոլովակ է հրապարակել Թրեվիս Սքոթի հետ: Публикация от Kylie (@kyliejenner) Фев 4, 2018 at 12:27 PST thank you @wttyler for putting this together. here’s a little glimpse of the last 9 months. the link is in my bio ♥️ Публикация от Kylie (@kyliejenner) Фев 4, 2018 at 12:29 PST