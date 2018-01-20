Մխիթարյանի տրանսֆերի մասին կհայտարարվի այսօր 15:30, ուրբաթ, 19 հունվարի, 2018 թ. Հայաստանի ազգային հավաքականի և «Մանչեսթր Յունայթեդ»-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն այսօր կտեղափոխվի «Արսենալ»։ Բրիտանական ԶԼՄ-ները նշում են, որ գործարքը կկնքվի այսօր։ Tweet 4300 | 1
ЕВРО-ФУТБОЛ.РУ 19 декабря 2017
"Манчестер Юнайтед" не продаст Генриха Мхитаряна дешевле, чем за 40 миллионов евро. Об этом на своих страницах сообщает издание Daily Mail.
Напомним, в последнее время Мхитарян не попадает в заявку «красных дьяволов», поскольку Жозе Моуринью недоволен им.
Активный интерес к Мхитаряну проявляет «Интер», но запрос «МЮ» может сорвать потенциальную сделку в январе.