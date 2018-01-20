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Միջազգային

Մխիթարյանի տրանսֆերի մասին կհայտարարվի այսօր

15:30, ուրբաթ, 19 հունվարի, 2018 թ.
Մխիթարյանի տրանսֆերի մասին կհայտարարվի այսօր

Հայաստանի ազգային հավաքականի և «Մանչեսթր Յունայթեդ»-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն այսօր կտեղափոխվի «Արսենալ»։ Բրիտանական ԶԼՄ-ները նշում են, որ գործարքը կկնքվի այսօր։

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ombudsman 15:56, 19.01.2018
«МЮ» требует 40 млн евро за Мхитаряна
ЕВРО-ФУТБОЛ.РУ 19 декабря 2017


"Манчестер Юнайтед" не продаст Генриха Мхитаряна дешевле, чем за 40 миллионов евро. Об этом на своих страницах сообщает издание Daily Mail.

Напомним, в последнее время Мхитарян не попадает в заявку «красных дьяволов», поскольку Жозе Моуринью недоволен им.

Активный интерес к Мхитаряну проявляет «Интер», но запрос «МЮ» может сорвать потенциальную сделку в январе.
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