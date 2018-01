«Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնատեր» խաղի բրիտանական տարբերակի մասնակիցները պատասխանել են Հայոց ցեղասպանության մասին հարցին

«Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնատեր» հայտնի հեռուստախաղի բրիտանական տարբերակը («Who Wants to Be a Millionaire?»)

Հայոց ցեղասպանության մասին հարց է պատրաստել խաղի մասնակիցների համար:

Այդ ծրագրի վերջին թողարկումներից մեկում մասնակիցներին առաջարկել են պատասխանել հետևյալ հարցին. «Ո՞ր բարբարոսությունների հիման վրա է նկարահանվել Քրիսթիան Բեյլի «Խոստումը» ֆիլմը, որին ներկա են գտնվել Քիմ և Քլոե Քարդաշյաններն ու Շերը»:

Որպես տարբերակներ առաջարկվել են՝ «Հայոց ցեղասպանություն», «Չեռնոբիլի ողբերգություն», «Բհոպալի աղետ» և «Իռլանդիայի մեծ սով»:

Հեռուստախաղի մասնակիցները ճիշտ են պատասխանել հարցին՝ ընտրելով Հայոց ցեղասպանության տարբերակը: