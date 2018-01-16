Ինչպես արդեն հայտնել էինք, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն Աժ-ում ճեպազրույց է ունեցել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ՝ անդրադառնալով ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսությանը վերաբերող հարցերին:
Մոտ 10 րոպե տևողությամբ հարցազրույցի ընթացքում Ծառուկյանը 13 անգամ արտասանել է «համապատասխան» բառը: «Համապատասխան Սերժ Սարգսյանը հրավիրել էր կուսակցության, խմբակցության ղեկավարներին ու հանձնաժողովի նախագահներին, որը համապատասխան ինքը ներկայացրել էր, ասել էր, և բոլորն էլ՝ ՀՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն, ԲՀԿ-ն իրենց տեսակետն են ասել...»:
Ծառուկյանի կողմից «համապատասխան» բառի արտաբերմանն անդադարձել էինք նաև մեր նախորդ հրապարակումներում:
Xerik@ qaqel e tak@.....u shnerin ltsrel hamatsants
Hima menq piti chshexvenq xrtikin sik.tiratsnelu temayits
Sa hstuk arit e vor bhkn hamaxohnerin uxordi depi boxoqi aqtsia
Bhki mijin oxakner@ piti uxorden irents hamaxohnerin
Gagon piti gtni es hhkakan provakatorin
U hetuyq@ chxi
Ayne heratsnel ishxanutsyunits xerikin u ir vohmakin
Es xeriki shun ashotyann a es provakatsyaov shexum dzer ushadrutsyum@
Chnayats asela voch voqi chaseq....bayts kasem
Tox neri mez mer aryuts exbayr@
Na asum e ete varchapet nsti ir uzats mard@
Erkir@ tsaxkatsnelu em
Asum e ov tokosov pox uni verkalats....inq@ chnchin tokosov verk e talu
Vor mardik tamen bardzr tokosov poxer@ paken
U karoxanan ashxaten u normal apren