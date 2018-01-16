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Իրադարձություններ

«Համապատասխան Սերժ Սարգսյանը հրավիրել էր կուսակցության, խմբակցության ղեկավարներին, որը համապատասխան ինքը ներկայացրել էր, ասել էր...». 10 րոպեում Ծառուկյանը 13 անգամ արտասանել է «համապատասխան» բառը

12:10, երեքշաբթի, 16 հունվարի, 2018 թ.
«Համապատասխան Սերժ Սարգսյանը հրավիրել էր կուսակցության, խմբակցության ղեկավարներին, որը համապատասխան ինքը ներկայացրել էր, ասել էր...». 10 րոպեում Ծառուկյանը 13 անգամ արտասանել է «համապատասխան» բառը

Ինչպես արդեն հայտնել էինք, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն Աժ-ում ճեպազրույց է ունեցել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ՝ անդրադառնալով ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսությանը վերաբերող հարցերին:

Մոտ 10 րոպե տևողությամբ հարցազրույցի ընթացքում Ծառուկյանը 13 անգամ արտասանել է «համապատասխան» բառը: «Համապատասխան Սերժ Սարգսյանը հրավիրել էր կուսակցության, խմբակցության ղեկավարներին ու հանձնաժողովի նախագահներին, որը համապատասխան ինքը ներկայացրել էր, ասել էր, և բոլորն էլ՝ ՀՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն, ԲՀԿ-ն իրենց տեսակետն են ասել...»:

Ծառուկյանի կողմից «համապատասխան» բառի արտաբերմանն անդադարձել էինք նաև մեր նախորդ հրապարակումներում:

Տեսանյութ(եր)
Տեսանյութն՝ Armlur.am-ի
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Miqo
Miqo 12:10, 16.01.2018
aaaa...mera))))))))))
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Նարե
Նարե 12:23, 16.01.2018
սիրում ա էդ բառը երևի
Պատասխանել
Martin
Martin 12:34, 16.01.2018
Cinik satkum eq e..Tsarukyan@ shat karevor harceri patasxanec ev parzabanec iravichak@, isk duq inchvor animast baneric eq xosum...klyauznik hambalner.
Պատասխանել
Նարե
Նարե 15:29, 16.01.2018
mamul jan Martin@ durs e ekel pashtpanelu))
Պատասխանել
verj bosha ishxanutsyunerin
verj bosha ishxanutsyunerin 17:13, 16.01.2018
Es hhki shnern en ushadrutsyun shexum karevor temayits
Xerik@ qaqel e tak@.....u shnerin ltsrel hamatsants
Hima menq piti chshexvenq xrtikin sik.tiratsnelu temayits
Sa hstuk arit e vor bhkn hamaxohnerin uxordi depi boxoqi aqtsia
Bhki mijin oxakner@ piti uxorden irents hamaxohnerin
Պատասխանել
JHOXOVURD-HAYASTAN
JHOXOVURD-HAYASTAN 18:06, 16.01.2018
LRAGROXNERET PITI ****EN MAJEN UTEN-Ծառուկյանի,,ESQAN BAN- KASEM -LRAGROX ***ER
Պատասխանել
JHOXOVURD-HAYASTAN
JHOXOVURD-HAYASTAN 18:09, 16.01.2018
HANBAL LRAGROXNER DUQ SRIKA TURQIC VERANEQ ..ASEM BOLORET EL CARAYUM EQ SERJIK NARIMANOV IN..JEHUT KAZMAKERPUTYANEN...ISK HAYRENASER MARDE DA Ծառուկյան.ANZ EN E..
Պատասխանել
verj bosha ishxanutsyunerin
verj bosha ishxanutsyunerin 18:44, 16.01.2018
Ay hambal es inch provakatsya es anum
Gagon piti gtni es hhkakan provakatorin
U hetuyq@ chxi
Պատասխանել
verj bosha ishxanutsyunerin
verj bosha ishxanutsyunerin 18:51, 16.01.2018
Lragroxner jan mi shexveq karevor temaits
Ayne heratsnel ishxanutsyunits xerikin u ir vohmakin
Es xeriki shun ashotyann a es provakatsyaov shexum dzer ushadrutsyum@
Պատասխանել
verj bosha ishxanutsyunerin
verj bosha ishxanutsyunerin 22:10, 16.01.2018
Mer aryuts exbayr@ Ed barerov kodavorvats mesija e uxsrkum mez....Da hhki mutolovchikneri xelqi ban chi
Chnayats asela voch voqi chaseq....bayts kasem
Tox neri mez mer aryuts exbayr@
Na asum e ete varchapet nsti ir uzats mard@
Erkir@ tsaxkatsnelu em
Asum e ov tokosov pox uni verkalats....inq@ chnchin tokosov verk e talu
Vor mardik tamen bardzr tokosov poxer@ paken
U karoxanan ashxaten u normal apren
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