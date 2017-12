«Մահ Այաթոլլահին». Իրանում 1000-ավոր ցուցարարներ են փողոց դուրս եկել. կան զոհեր

Իրանում արդեն 4-րդ օրն է հակակառավարական ցույցեր են ընթանում, որոնց հետևանքով 3 ցուցարար է զոհվել, հայտնում է Al Arabiya-ն: Ցուցարարներն սպանվել են իրավապահների կողմից, երկրի արևմտյան Դորուդ քաղաքում, հայտնում է The Daily Mail: Հրապարակվել է տեսանյութ, որում երևում է՝ ինչպես են ցուցարարները Խորամաբադ քաղաքում հրկիզում կառավարական շենքը, իսկ մայրաքաղաք Թեհրանում նրանք պատռել են երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեյի պատկերով պաստառները՝ գոչելով «մա՛հ Այաթոլահին»: Թեհրանում ցուցարարները հարձակվել են քաղաքապետարանի շենքի վրա, երբ քաղաքային իշխանությունները հայտարարել են, որ հակակառավարական ցույցերն անօրինական են: Ցուցարարների դեմ իրավապաներն արցունքաբեր գազ են կիրառել: Բողոքի ակցիաների մասնակիցներն արգելափակել են ճանապարհներն ու իշխող ռեժիմը տապալելու կոչեր արել: Al Arabiya-ն հավելում է, որ երկրի ներքին գործերի նախարար Աբդոլռահման Ռահմանի Ֆազլին պետական հեռուստատեսությամբ նախազգուշացրել է, որ բռնության, վախի ու ահաբեկչության սփռումը կոշտ դիմակայության պատճառ կդառնա: All of My friends i hope you will support the Iranian Uprising. ✌️✌️✌️

thank you very much your support and pretty people American#Freedom #FreeIran #IranProtests @Appsame @Scaramucci @JessieJaneDuff @ChristieC733 @FranTownsend @ClareMLopez @MPPregent @mdubowitz pic.twitter.com/0JnXFXN5om — ALI (@AliSalari1965) December 31, 2017