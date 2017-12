Դուդուկահար և դհոլահար քույրեր Աննա և Անահիտ Մխիթարյաններն ամանորյա անակնկալ են պատրաստել ամերիկահայ ռոք երաժիշտ և երգահան, աշխարհահռչակ System of A Down ալտերնատիվ մետալ-ռոք խմբի առաջատար Սերժ Թանկյանի համար: Նրանք փոխադրել և կատարում են Թանկյանի ու «System of a Down» խմբի «Chop Suey!» ստեղծագործությունը և պատրաստել են փոքրիկ տեսանյութ: Ստեղծագործությունը «System of a Down» խմբի Toxicity ալբոմից է, առաջադրվել է «Գրեմմի» մրցանակի: Ի դեպ, նվեր-հոլովակում ներառված են նաև տարրեր հայկական ստեղծագործություններից:

«Մենք շատ ենք սիրում Սերժ Թանկյանին և շատ հպարտ ենք, որ նա մեր հայրենակիցն է, չէ՞ որ մենք էլ ենք Վանաձորից: Նրա ստեղծագործությունը կատարելով որոշեցինք մեր սերն ու հիացմունքն արտահայտել նրա արվեստի նկատմամբ»,- նշում են Մխիթարյան քույրերը:

Ստեղծագործությունը կատարելու ընթացքում հարվածային գործքիներով նրանց է միացել նաև Արթուր Մարտիրոսյանը: