«ՎիվաՍել-ՄՏՍ»-ը՝ Ֆուտզալ բիզնես լիգայի C դիվիզիոնի հաղթող

Ավարտվել է Ֆուտբոլ բիզնես լիգայի C դիվիզիոնի մրցաշարը: Մրցաշարի հաղթող է դարձել «ՎիվաՍել-ՄՏՍ» ընկերության թիմը, որն անպարտելի էր ողջ մրցաշարի ընթացքում։ Եզրափակչից անմիջապես հետո տեղի է ունեցել C մրցաշարի պարգևատրման պաշտոնական արարողությունը: ՖԲԼ C լիգա մրցաշարում «Լավագույն ֆուտբոլիստ» է ճանաչվել «ՎիվաՍել-ՄՏՍ» ընկերության թիմի ավագ Արամ Խաչատրյանը։ ՖԲԼ-ն սահմանանել էր նաև մրցանակներ երկրպագուների համար: ՖԲԼ C լիգա մրցաշարի «Ամենաակտիվ երկրպագու» ճանաչվել է «ՎիվաՍել-ՄՏՍ» ընկերության աշխատակից Սաթենիկ Մանդակունուն։