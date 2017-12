Սաուդյան Արաբիայում կաշառակերության դեմ պատերազմ հայտարարած թագաժառանգ արքայազն Մուհամեդ բին Սալմանը ձեռք է բերել աշխարհի ամենաթանկ անշարժ գույքը՝ Վերսալից ոչ հեռու գտնվող Chateau Louis XIV պալատը, որն ունի 4645 քառ. մ տարածք: Հայտնի է, որ հենց այդ պալատում էին պլանավորում հարսանեկան արարողություն անցկացնել Քիմ Քարդաշյանն ու Քանյե Ուեսթը: Սաուդցի շեյխը գնել է պալատը, որտեղ մտադիր էր հարսանեկան արարողություն անցկացնել Քիմ Քարդաշյանը Պալատը վաճառվել էր 2015թ. 275 միլիոն եվրոյով: Գնորդի անունը չէր հայտարարվել, սակայն այժմ, New York Times պարբերականի լրագրողների անցկացրած հետաքննության ընթացքում պարզվել է, որ այն գնել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ արքայազնը: Սաուդցի շեյխը գնել է պալատը, որտեղ մտադիր էր հարսանեկան արարողություն անցկացնել Քիմ Քարդաշյանը Պարբերականը նշում է, որ այդ նորությունն, ամենայն հավանականությամբ, տհաճ կլինի 32-ամյա արքայազնի համար. նա իր երկրում տնտեսելու և համեստության կոչեր է անում և հակակոռուպցիոն պատերազմ հայտարարում: New York Times-ը նշում է, որ Լյուդովիկոս XIV-ի պալատի առքուվաճառքի փաստաթղթերը գաղտնազերծվել են մի քանի օֆշորային ընկերություններում, որոնք գրանցված են Ֆրանսիայում և Լյուքսեմբուրգում: Սաուդցի շեյխը գնել է պալատը, որտեղ մտադիր էր հարսանեկան արարողություն անցկացնել Քիմ Քարդաշյանը Այդ բոլոր ընկերությունները կապ ունեն Eight Investment Company-ի հետ, որը մտնում է արքայազն Մուհամեդի անձնական հիմնադրամի կազմում: Սաուդցի շեյխը գնել է պալատը, որտեղ մտադիր էր հարսանեկան արարողություն անցկացնել Քիմ Քարդաշյանը Պարբերականը գրում է, որ արքայազնը նաև 500 միլիոն դոլար արժողությամբ զբոսանավ է ձեռք բերել, ինչպես նաև 450 միլիոն դոլարով գնել Լեոնարդո դա Վինչիի նկարը: