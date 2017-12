6-ամյա Անաստասիան արդեն այս տարիքում մոդել է աշխատում, իսկ Instagram-ում նրա էջը 500 հազար հետևորդ ունի:

Ավելի վաղ ամենագեղեցիկ աղջնակի տիտղոսը ստացել էր Թիլան Բլոնդոն, ով ֆրանսիական Vogue ամսագրի մոդել էր դարձել: The Daily Mail-ը ցուցադրել է «աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջնակին» The Daily Mail պարբերականը ցուցադրել է աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջնակին: Նա 6-ամյա Անաստասիա Կնյազևան է: Փոքրիկը տիկնիկի արտաքին և խոշոր կապույտ աչքեր ունի:6-ամյա Անաստասիան արդեն այս տարիքում մոդել է աշխատում, իսկ Instagram-ում նրա էջը 500 հազար հետևորդ ունի:Ավելի վաղ ամենագեղեցիկ աղջնակի տիտղոսը ստացել էր Թիլան Բլոնդոն, ով ֆրանսիական Vogue ամսագրի մոդել էր դարձել: