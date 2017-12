Դատական պատերազմ Apple և Qualcomm ընկերությունների միջև. վերջինը պահանջում է արգելել iPhone X-ի վաճառքը

Ընդհանուր առմամբ 3 նոր հայց է ներկայացվել, որոնցից մեկում ընկերությունը պնդել է, որ Apple-ը խախտել է Qualcomm-ի 16 արտոնագրերը այնպիսի սարքերում, ինչպիսիք են՝ iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus և iPhone X:

Հայցերում պահանջներ կան նաև փոխհատուցման մասին, սակայն գումարը չի հստակեցվել: IT աշխարհում խոշորագույն Apple և սմարթֆոնների պրոցեսորների արտադրության ոլորտում առաջնորդ Qualcomm ընկերությունների միջև դատական պատերազմն այս շաբաթ ընթացել է նոր հայցերով: Հայցերից մեկով Qualcomm-ը պահանջել է ԱՄՆ-ում դադարեցնել iPhone X-ի վաճառքը:Ընդհանուր առմամբ 3 նոր հայց է ներկայացվել, որոնցից մեկում ընկերությունը պնդել է, որ Apple-ը խախտել է Qualcomm-ի 16 արտոնագրերը այնպիսի սարքերում, ինչպիսիք են՝ iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus և iPhone X:Qualcomm-ը նաև պնդել է, որ Apple-ն ապօրինաբար օգտագործել է արտոնագրված տեխնոլոգիան. պատկերի հետևի ֆոնը լղոզվում է՝ նմանակելով Բոկե էֆեկտը:Հայցերում պահանջներ կան նաև փոխհատուցման մասին, սակայն գումարը չի հստակեցվել: