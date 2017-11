Ավստրիացի դիզայներ Քլեմենս Շիլինջերը սարք է ստեղծել, որը նախատեսված է սմարթֆոնից կախվածության դեմ պայքարի համար: Սարքը հեռախոս է հիշեցնում, սակայն իրականում հեռախոս չէ:

Սարքի գլխավոր նպատակը մշտապես հեռախոսը ստուգելու գաղափարից ազատվելն է:



Այն ստեղծվել է Վիեննայում այս աշնանն անցկացված Offline — Design for the (Good Old) Real World դիզայնի շաբաթի համար:

Սարքի կենտրոնում գտնվող «անիվները» տպավորություն են թողնում, թե սարքից օգտվողն իրականացնում է «ժապավենը» ստուգելու գործառույթը:



Արտադրողի կայքում նշվում է, որ սարքը շուտով վաճառքի կհանվի: