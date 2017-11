ԵԽ-ն Ռուսաստանին կազմակերպությունում պահելու համար կարող է չեղարկել հակառուսական պատժամիջոցները

Նրա խոսքով՝ ԵԽ-ից Ռուսաստանի դուրսբերման սպառնալիքը հարվածի տակ է դնում երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված իրավիճակը. 140 միլիոն ռուսաստանցի կզրկվի Ստրասբուրգում դատարանի հասանելիությունից: Բացի այդ, ըստ Յագլանդի, դա Եվրոպայի համար մեկ քայլ ետ կլինի, քանի որ Եվրոպան կզրկվի Ռուսաստանից:

