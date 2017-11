Your Browser Do not Support Iframe

«Մանչեսթր Յունայթեդ»-ի պաշտոնական կայքը ներկայացրեց Հայաստանի ազգային հավաքականի և ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի մասին «Միկին՝ հայ հերոսը» ֆիլմը։ Այն պատմում է Հենրիխի մարզական ուղու մասին՝ հայրենի քաղաքի փողոցներից մինչև բարձրակարգ ֆուտբոլային ակումբ։ Ներկայացնում ենք ֆիլմը։