Գիտնականները հայտնել են գազավորված ըմպելիքների մահացու վտանգի մասին

Նման եզրահանգման են եկել Հարավային Աֆրիկայի գիտնականները, որոնց հետազոտությունը հրապարակվել է Journal of the Endocrine Society ամսագրում:

Ինչպես հաղորդում է Daily Mail-ը, հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ շաբաթական մեկ շիշ գազավորված ըմպելիքի օգտագործումը հանգեցնում է արյան բարձր ճնշմանը, իսկ 2-ից ավել շիշ գազավորված ըմպելիքի օգտագործումը՝ 2-րդ կարգի շաքարային դիաբետի առաջացմանը:

