Ամերիկյան Space X ընկերության բազմակի կիրառման համար նախատեսված Falcon 9 հրթիռակիրն ուղեծիր արբանյակի հաջող փոխադրումից հետո վայրէջք է կատարել Ատլանտյան օվկիանոսում տեղակայված հատուկ հարթակում: Վայրէջքի պահին, սակայն, հրթիռակրի ստորին հատվածում կրակ է բռնկվել:

Falcon 9 հրթիռակիրը մեկնարկել է հոկտեմբերի 30-ին, Ֆլորիդայի Կանավերալ հրվանդանից: Այն ուղեծիր է հանել Koreasat-5A հեռահաղորդակցական արբանյակը, որ նախատեսված է Հարավային Կորեայի համար: Այս տարի սա Falcon 9-ի 13-րդ հաջողված առաքելությունն է: The 16th SpaceX Falcon 9 launched this year lands in flames https://t.co/vKF3hfVICb pic.twitter.com/wUk6AvuqAG — The Verge (@verge) 30 октября 2017 г.