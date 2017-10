ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվել ռուսական ռազմական ընկերությունները

Ցուցակում են ներառվել ռուսական պաշտպանական և հետախուզական ընկերությունները, հաղորդում է New York Times պարբերականը: Նաուերթի խոսքով՝ ցուցակը դեռևս հասանելի է միայն Կոնգրեսի համար, սակայն փաստաթուղթը կտարածվի մոտ օրերս:

New York Times պարբերականը տվյալներ է հրապարակել, ըստ որոնց՝ ցուցակում են հայտնվել «Ադմիրալտեյսկիե վերֆի», «Ալմազ Անթեյ», Իժևսկի մեխանիկական գործարան ընկերությունները, ինչպես նաև «Կալաշնիկով» և «Իժմաշ» կոնցեռները: Ցուցակում են նաև մի շարք այլ գիտաարտադրական միավորումներ: ԱՄՆ պետդեպարտամենի մամուլի ծառայության ղեկավար Հեզեր Նաուերթը հայտնել է նոր պատժամիջոցային ցուցակի մասին: Ցուցակը հավանություն է ստացել ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի կողմից:Ցուցակում են ներառվել ռուսական պաշտպանական և հետախուզական ընկերությունները, հաղորդում է New York Times պարբերականը: Նաուերթի խոսքով՝ ցուցակը դեռևս հասանելի է միայն Կոնգրեսի համար, սակայն փաստաթուղթը կտարածվի մոտ օրերս:New York Times պարբերականը տվյալներ է հրապարակել, ըստ որոնց՝ ցուցակում են հայտնվել «Ադմիրալտեյսկիե վերֆի», «Ալմազ Անթեյ», Իժևսկի մեխանիկական գործարան ընկերությունները, ինչպես նաև «Կալաշնիկով» և «Իժմաշ» կոնցեռները: Ցուցակում են նաև մի շարք այլ գիտաարտադրական միավորումներ: