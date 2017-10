Ինչպիսի եղանակ է սպասվում նոյեմբերին

Արարատի և Արմավիրի մարզեր, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներ



Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +5...+6 0C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին: Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը մինչև +17...+200C, ամսվա երկրորդ կեսին հնարավոր է ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը մինչև -2...-70C: Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակին մոտ (նորման 15-55 մմ):



Շիրակի, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզեր Արագածոտնի և Կոտայքի մարզի լեռնային շրջաններ



Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է -2...+20C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին: Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը` մինչև +12...+150C, ամսվա երրորդ տասնօրյակում` ջերմաստիճանի նվազում գիշերը մինչև -10...-150C: Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակից ավել (նորման 30-50մմ):



Լոռու մարզ



Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +3...+5 0C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին: Առանձին օրեր հնարավոր է ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը մինչև +13...+180C, երրորդ տասնօրյակում` ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը մինչև -5...-100C: Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակին մոտ(նորման 20-55 մմ):



Տավուշի մարզ



Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +5...+70C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին: Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը` մինչև +17...+20 0C, երրորդ տասնօրյակում` ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը մինչև 0...-5 0C: Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակին մոտ (նորման 35-40մմ):



Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզեր



Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը հովտայի շրջաններում սպասվում է +8...+100C, նախալեռնային շրջաններում սպասվում է +6...+70C, լեռնային շրջաններում` +1...+20C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքներին: Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը` հովտային շրջաններում մինչև +18...+220C, նախալեռնային շրջաններում մինչև +17...+200C, լեռնային շրջաններում` +12...+150C, ամսվա երրորդ տասնօրյակում հնարավոր է ջերմաստիճանի նվազում` հովտային շրջաններում գիշերը մինչև 0...+20C, նախալեռնային շրջաններում գիշերը մինչև -2...-5 0C, լեռնային շրջաններում` -7...-120C: Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակին մոտ (նորման 23-53մմ):



Երևան քաղաք



Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +5...+60C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին (նորմա` +6.6`0C): Առանձին օրերին հնարավոր է ջերմաստիճանի բարձրացում +15...+180C, ամսվա երկրորդ կեսին ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը մինչև -3...-5 0C: Ամսական տեղումների քանակը ենթադրվում է բազմամյա միջին քանակին մոտ(նորման` 30մմ):