Մանկական պատրաստի սննդի 2/3-ում առկա է մկնդեղ, կապար, բիսֆենոլ A և այլ թունավոր նյութեր. ահա 4 ամենավտանգավոր ապրանքանիշերը (լուսանկար)

Մտահոգիչ տեղեկություն այն մայրերի համար, ովքեր նախընտրում են իրենց երեխաներին կերակրել պատրաստի կաթնախառնուրդներով ու վիտամինացված շիլաներով: Դրանց մեջ հայտնաբերվել են մկնդեղ, կապար և այլ թունավոր մետաղներ, հաղորդում է KARE11.com-ը: Ուկրաինայում անց է կացվել 530 մթերքների անալիզ, որը բացահայտել է, որ մանկական սննդի 65%-ում կա մկնդեղ, 36%-ում՝ կապար, 58%-ում՝ կադմիում, 10%-ում՝ ակրիլամիդ: Բացի այդ, պարզվել է, որ «Չի պարունակում ԲՖԱ» մակնշմամբ մթերքների 60%-ում, այնուամենայնիվ, առկա է բիսֆենոլ A: Ընդ որում, առավել շատ թունավոր նյութեր են պարունակում այն ապրանքանիշերի արտադրանքները, որոնք հանդիսանում են շուկայի առաջատարները՝ Gerber, Enfamil, Plum Organics և Sprout: Համաձայն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների՝ մկնդեղով թունավորումը հանգեցնում է զարգացման խանգարումների, սիրտ-անոթային ու նյարդային համակարգի հիվանդությունների, դիաբետի, անգամ՝ քաղցկեղի: Իսկ կապարով թունավորումը հանգեցնում է մտավոր հետամնացության, աճի դանդաղեցման, վարքի խանգարման, լսողության խնդիրների ու սակավարյունության: Ահա շուկայում առաջարկվող 4 ամենավնասակար մանկական մթերքները: 1.Nestle Cerelac Honey & Wheat with Milk (կաթնային շիլա փոքրիկների համար) 2.Gerber Rice & Banana Apple (վիտամինացված շիլա փոքրիկների համար) 3.Gerber DHA & Probiotic Rice (վիտամինացված շիլա փոքրիկների համար) 4.Beech-Nut Organic Multigrain (հացահատիկային շիլա փոքրիկների համար) Իսկ սա էլ վատագույն մթերքների ցուցակն է՝ ըստ կատեգորիաների.

Շիլաներ փոքրիկների համար *Healthy Times Special Nourish Organic Brown Rice Cereal for Baby.

*Organix Raspberry & Banana Muesli.

*Gerber DHA & Probiotic Rice Cereal with Vitablocks.

*Earth’s Best Organic Whole Grain Rice Cereal.

*Parent’s Choice 1st Stage Rice Baby Cereal.

Մանկական խառնուրդներ

*Peaceful Planet Toddler Supreme Natural Vanilla Organically Grown Rice Dietary Supplement. *Abbott EleCare Hypoallergenic Amino Acid Based Powder infant Formula with Iron.

*Enfamil Reguline Milk-based Powder with Iron Infant Formula.

*Happy Tot Grow & Shine Organic Toddler Milk Drink.

*Comforts for Toddler Stage 2 – Toddler Beginnings Milk Based Powder Infant Formula with Iron.

Պահածոներ

*Gerber 3rd Foods Banana Apple Strawberry with Lil’ Bits.

*O Organics Stage 2- Organic Pears Baby Food. *NurturMe Squash, Banana and Green Kale Organic Dried Baby Food.

*NurturMe Carrots, Raisins and Sweet Potatoes Organic Dried Baby Food.

*Gerber 3rd Foods Mixed Carrots, Corn and Butternut Squash with Lil’ Bits.

Խմիչքներ *Gerber Apple Prune Juice from Concentrate.

*Doctor Rachs Kidz Shake Chocolate Cream Dietary Supplement.

*Gerber Apple Carrot Blend Juice from Concentrate.

*Up & Up Chocolate Pediatric Shake.

*Gerber 100% Juice Mixed Fruit Juice from Concentrate.

Նախուտեստներ *Happy Baby Organic Teethers Sweet Potato and Banana Gentle Teething Wafers.

*Parent’s Choice Little Puffs Blueberry Cereal Snack.

*Little Duck Organics Strawberry & Beet Fig Bars.

*Nosh! Baby Munchables Pomegranate and Blueberry Organic Teething Wafers.

*Gerber Graduates Lil’ Biscuits Vanilla Wheat Biscuits.