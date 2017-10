Համարձակ և անսովոր որոշման մասին հայտնել է Playboy-ի հիմնադրի որդին՝ ամսագրի կրեատիվ տնօրեն Քուփեր Հեֆները:

Նա նշել է, որ ֆրանսիացի տրանսգենդեր մոդելի ընտրությունը «շատ բան է պատմում բրենդի փիլիսոփայության մասին», գրում է The New York Times-ը: Հեֆների խոսքով՝ ամսագրի էջերում տրանսգենդեր աղջկա հայտնվելը կօգնի ամրապնդել ամսագրի դիրքերը:

«Մեզ համար իսկապես այն պահն է, երբ պետք է ապացուցել, որ բրենդը դեռևս կենդանի է մշակույթում»,- բացատրել է ամսագրի կրեատիվ տնօրենը: Ամերիկական Playboy ամսագիրն իր 64 տարվա պատմության մեջ առաջին անգամ շապիկին տեղադրել է տրանսգենդեր մոդելի լուսանկարը: Ամսագրի հիմնադրի մահից հետո առաջին՝ նոյեմբերյան համարի հերոսուհին 26-ամյա Ինես Ռաուն է:Համարձակ և անսովոր որոշման մասին հայտնել է Playboy-ի հիմնադրի որդին՝ ամսագրի կրեատիվ տնօրեն Քուփեր Հեֆները:Նա նշել է, որ ֆրանսիացի տրանսգենդեր մոդելի ընտրությունը «շատ բան է պատմում բրենդի փիլիսոփայության մասին», գրում է The New York Times-ը: Հեֆների խոսքով՝ ամսագրի էջերում տրանսգենդեր աղջկա հայտնվելը կօգնի ամրապնդել ամսագրի դիրքերը:«Մեզ համար իսկապես այն պահն է, երբ պետք է ապացուցել, որ բրենդը դեռևս կենդանի է մշակույթում»,- բացատրել է ամսագրի կրեատիվ տնօրենը: