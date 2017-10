Պայթյունի պատճառը դեռևս անհայտ է: The Times of Malta պարբերականը գրում է, որ դեպքից մի քանի օր առաջ լրագրողը դիմել էր ոստիկանություն՝ հայտնելով իր հասցեին ուղղված սպառնալիքների մասին:

Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսքաթը մեկնաբանել է լրագրողի մահը՝ այն «բարբարոսական հարձակում» անվանելով: Նա հայտարարել է, որ խնդրել է ԱՄՆ-ի Դաշնային բյուրոյին օգնել հետաքննել տեղի ունեցածը:

Հիշեցնենք, որ անցած տարի հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը հրապարակեց, այսպես կոչված, «Պանամական արխիվը», որում տվյալներ կային աշխարհի մի քանի երկրների վերնախավի կաշառակերության մասին:

Քարուանա Գալիցիան դրանց հիման վրա հայտարարել էր, որ երկրի վարչապետի կինն օֆշորային ընկերություն ունի, որի միջոցով Ադրբեջանի իշխանություններից գումարներ է ստացել: Մալթայում պայթյունի հետևանքով զոհվել է «պանամական փաստաթղթերը» հետաքննող լրագրողը Մալթայում մեքենայի պայթյունի հետևանքով զոհվել է լրագրող Դաֆնե Քարուանա Գալիցիան, ով «պանամական փաստաթղթերի» հիման վրա իր երկրի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսքաթին մեղադրել է կաշառակերության համար:Պայթյունի պատճառը դեռևս անհայտ է: The Times of Malta պարբերականը գրում է, որ դեպքից մի քանի օր առաջ լրագրողը դիմել էր ոստիկանություն՝ հայտնելով իր հասցեին ուղղված սպառնալիքների մասին:Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսքաթը մեկնաբանել է լրագրողի մահը՝ այն «բարբարոսական հարձակում» անվանելով: Նա հայտարարել է, որ խնդրել է ԱՄՆ-ի Դաշնային բյուրոյին օգնել հետաքննել տեղի ունեցածը:Հիշեցնենք, որ անցած տարի հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը հրապարակեց, այսպես կոչված, «Պանամական արխիվը», որում տվյալներ կային աշխարհի մի քանի երկրների վերնախավի կաշառակերության մասին:Քարուանա Գալիցիան դրանց հիման վրա հայտարարել էր, որ երկրի վարչապետի կինն օֆշորային ընկերություն ունի, որի միջոցով Ադրբեջանի իշխանություններից գումարներ է ստացել: