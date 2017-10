Հայտնի են եվրոպական գոտու՝ աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլ դուրս եկած հավաքականները

Եվրոպական գոտում ավարտվել է աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլը: Հայտնի են խմբերի առաջատարները, որոնք եզրափակիչ փուլին մասնակցելու իրավունք են ստացել: A խումբ - Ֆրանսիա B խումբ - Պորտուգալիա C խումբ - Գերմանիա D խումբ - Սերբիա E խումբ - Լեհաստան F խումբ - Անգլիա G խումբ - Իսպանիա H խումբ - Բելգիա I խումբ - Իսլանդիա Անցումային 4 հանդիպումներին մասնակցելու են A, B, C, D, E, G, H, I խմբերում 2-րդ տեղը գրաված հավաքականները, իսկ F խմբում 2-րդ տեղը գրաված Սլովակիայի հավաքականը դուրս է մնում պայքարից՝ վատագույն արդյուքն ցույց տալու պատճառով: A խումբ - Շվեդիա B խումբ - Շվեյցարիա C խումբ - Հս. Իռլանդիա D խումբ - Իռլանդիա E խումբ - Դանիա G խումբ - Իտալիա H խումբ - Հունաստան I խումբ - Խորվաթիա