«Սարոյանի լքված տան փակ ու փոշոտ լուսամուտից նկարահանեցի սենյակի ներսը։ Պահպանվել է միայն առաստաղից կախված ջահն՝ օդափոխիչով։ Գոնե դա դեն չշպրտեն տան նոր տերերը... Ծեր արմավենին Սարոյանի Ամերիկան է, բերքից ճաքող խուրման՝ նրա Հայաստանն է։ Մեկ էլ մի գաղտնիք բացահայտեցի՝ կիսում եմ ձեզ հետ։ Խուրմայի ծառի ճյուղերին հարմարեցված է մի նստարան՝ պատանեկան թաքստոց, երազելու և հեքիաթներ հորինելու հանգրվան։ Նվիրում եմ այս գանձերի կղզին Սարոյանի սիրահարներին։ Կարծեմ՝ հենց դա է նկարագրված իր մի չքնաղ փոքր պատմվածքում «Whole woyald and the heaven itself»»,- գրել է կինոռեժիսորը: Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել է Վիլյամ Սարոյանի տան լուսամուտից արված լուսանկարներն ու հետևյալ գրառումն է կատարել.«Սարոյանի լքված տան փակ ու փոշոտ լուսամուտից նկարահանեցի սենյակի ներսը։ Պահպանվել է միայն առաստաղից կախված ջահն՝ օդափոխիչով։ Գոնե դա դեն չշպրտեն տան նոր տերերը... Ծեր արմավենին Սարոյանի Ամերիկան է, բերքից ճաքող խուրման՝ նրա Հայաստանն է։ Մեկ էլ մի գաղտնիք բացահայտեցի՝ կիսում եմ ձեզ հետ։ Խուրմայի ծառի ճյուղերին հարմարեցված է մի նստարան՝ պատանեկան թաքստոց, երազելու և հեքիաթներ հորինելու հանգրվան։ Նվիրում եմ այս գանձերի կղզին Սարոյանի սիրահարներին։ Կարծեմ՝ հենց դա է նկարագրված իր մի չքնաղ փոքր պատմվածքում «Whole woyald and the heaven itself»»,- գրել է կինոռեժիսորը: