Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

Րոպեներ առաջ ավարտվեց Անգլիայի առաջնության՝ Պրեմիեր լիգայի 7-րդ տուրի «Մանչեսթր Յունայթեդ» - «Քրիսթալ Փելս» հանդիպումը։ «Մանչեսթր Յունայթեդ»-ը հաղթեց մրցակցին՝ 4:0 հաշվով։ Հայաստանի ազգային հավաքականի և «Մանչեսթր Յունայթեդ»-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը մասնակցեց հանդիպմանը: