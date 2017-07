Շվեյցարիայի կանանց ֆուտբոլի հավաքականի դարպասապահ Գաել Թալմանը, Եվրոպայի 2017 թվականի առաջնության խմբային փուլի՝ Իսլանդիայի դեմ հանդիպման ընթացքում, գլխի ուժեղ հարված է ստացել և մոտ 8 րոպե պառկած մնացել խոտածածկին։ Ֆուտնոլիստուհին վնասվածք է ստացել մրցակցուհու հետ բախման արդյունքում։ Թալմանի գլխի վերքն արյունահոսել է, և բժիշկները վիրակապել են այն։ Չնայած վնասվածքին՝ Թալմանը շարունակել է հանդիպումը։ Արդյունքում իր թիմը հաղթել է 2։1 հաշվով։ Amazing from Switzerland goalkeeper Gaelle Thalmann. Blood pouring from her head after a sickening clash... pic.twitter.com/8g8z4OvwLk — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 22 июля 2017 г. ...but yep, she's fine to continue. Incredible. pic.twitter.com/hbuAzZJDtz — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 22 июля 2017 г. ...and eight-minute stoppage and stitches WHILE STILL ON THE PITCH... pic.twitter.com/NjYpCoBIhC — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 22 июля 2017 г.